Antalya'da Filistin ve İsrail konulu konferans düzenlendi

Antalya MÜSİAD ev sahipliğinde Antalya İl Müftülüğü ve Kepez Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirilen 'Filistin ve Biz' konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Yasin Pişgin, son günlerde İsrail'in gerçekleştirdiği olaylara ve soykırıma dikkat çekti.

Antalya MÜSİAD ev sahipliğinde Antalya İl Müftülüğü ve Kepez Belediyesinin iş birliği ile gerçekleştirilen "Filistin ve Biz" konulu konferansta konuşan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin, son günlerde İsrail'in gerçekleştirdiği olaylara ve soykırıma dikkat çekti.

Antalya MÜSİAD ev sahipliğinde Antalya İl Müftülüğü ve Kepez Belediyesinin iş birliği ile "Filistin ve Biz" konulu konferansa ilgi yoğundu. MAKÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasin Pişgin, Filistin'in tarihi geçmişini dinleyenlerle paylaştığı konuşmasında, son günlerde İsrail'in gerçekleştirdiği olaylara ve soykırıma dikkat çekti. Pişgin, İsrail'in kendini seçilmiş insanlar olarak gördüğünü, diğer insanları ise insan olarak görmediklerini, bu nedenle onları ölüme layık gördüklerini belirtti.

Batı dünyasının, insan hakları, çocuk hakları ve kadın hakları gibi kavramları kullanarak Müslümanların haklarını görmezden geldiğini savunan Prof. Dr. Pişgin, Batı'nın "Biz" ve "Diğerleri" felsefesine vurgu yaparak, gerçek yüzlerini maskelediklerini ifade etti. Filistin meselesinin bazıları için ilgi çekici olmadığını, hatta bu görüşlerin gerçeklikten uzak olduğunu söyleyen Pişgin, Filistin meselesinin sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların ve mazlumların meselesi olduğunu vurguladı. Pişgin, konuşmasının sonunda, haksızlıklara karşı durmanın, dil, paylaşım ve dualarla destek olmanın önemine değindi.

Pişgin, zalimlere karşı nefretle, mazlumlar için dua ederek bu sürece katılmanın gerekliliğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.

Antalya MÜSİAD Başkanı Ali Akçay ise bu tarz bilgilendirici etkinliklere devam edeceklerini ifade etti. - ANTALYA