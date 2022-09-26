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Ankara haber: AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti

Politika Haberleri

Ankara haber: AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Nallıhan'da esnafı ziyaret etti

Ankara gelişmesine göre AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Nallıhan'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Nallıhan'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

İlçede Kaymakam Yusuf Durani Dinç ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş'ı makamlarında ziyaret eden Emrullah İşler, daha sonra bir iş yerinin açılışına katıldı.

İşler, daha sonra pazar yerine giderek burada esnaf ve alışveriş yapanlarla bir araya geldi.

İşler'e ziyaretlerinde Belediye Başkanı Öntaş, AK Parti İlçe Başkanı Ertunç Güngör ile AK Parti Nallıhan Kadın Kolları Başkanı Büşra Çiftçi eşlik etti.

Kaynak: AA / Taner Demir - Politika

Milletvekili Nallıhan Ankara Politika Haberler

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