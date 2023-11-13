Ankara'da Şüpheli Paket Uygulaması Yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Merkez Bankası ve Kızılay çevresinde şüpheli paket uygulaması yapıldığını duyurdu. Paketlerin boş olduğu belirlendi.

ANKARA Emniyet Müdürlüğü 15 dakika arayla hem Merkez Bankası hem de Kızılay çevresinde bomba imha uzmanlarınca şüpheli paket uygulaması yapılacağını duyurdu. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra fünye ile patlatılan paketlerin boş olduğu görüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından saat 19.07'de sosyal medya üzerinden yapılan ilk açıklamada, Merkez Bankası civarında güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanları tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacağı duyuruldu. Açıklamada vatandaşların paniğe kapılmaması belirtildi.

Ardından saat 19.23'te yapılan ikinci açıklamada ise "Kızılay AVM çevresinde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Her iki bölgede çevre güvenliği sağlandıktan sonra bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan paketlerin boş olduğu görüldü. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.