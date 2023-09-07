Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası ile AKYURT Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği toplantıya katılarak, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi. Yavaş, toplantıda yapılan talepleri not aldı ve Ankara'nın büyük organize sanayilerine asfalttan altyapıya kadar katkıda bulunduklarını belirtti.

Ankara Sanayi Odası ile AKYURT Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bütün büyük organize sanayilere asfalttan altyapıya kadar katkıda bulunuyoruz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentlilerle buluşmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Akyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (AKSİAD) ortaklaşa düzenlediği 'Akyurt Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katılarak, sanayicilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, AKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karakaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve bölgedeki sanayiciler katıldı.

YAVAŞ, TALEPLERİ TEK TEK NOT ALDI

Toplantıya katılan sanayicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve dile getirilen sorunları tek tek not alan Yavaş, "Ankara Sanayi Odasının yeni dönemde yapmaya başladığı toplantıların ikincisindeyiz ama biz her yıl bütçeyi hazırlarken veya asfalt mevsiminde organize sanayilere yazı yazarak kendi aciliyetlerini bize bildirmelerini istiyorduk çalışmalarımızı o yönde yapmak için. Bütün büyük organize sanayilere asfalttan altyapıya kadar katkıda bulunuyoruz. 'Hem hesap veriyoruz hem taleplerinizi alıyoruz' adı altında büyük toplantılar yapmıştık. Bugün buradayız" dedi.

YAVAŞ'TAN FUAR ALANI AÇIKLAMASI

Bölgede hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi veren Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Değerli Akyurtlular beşinci teknoloji merkezimizi açıyoruz. Bu teknoloji merkezlerinden sizin de yararlanmanızı istiyoruz. Oralardan firmalar ücretsiz yararlanıyor. Teknoloji bölümünde okuyan gençler de orada çalışmalar yapıyor. Onlarla iş birliği yapmak suretiyle kendi ürettiğiniz malzemenin iş geliştirmesi konusunda onlardan çok büyük destek alabilirsiniz. Fuar alanının yapılması için çabalarımız devam ediyor. Hukuki bir süreç yaşadık. Fuar alanı çalışmalarında bir gün bile kaybımız yok. Maalesef yasal süreç uzun sürdüğü için bu hale gelmiş oldu ama ben burada fuar alanı olması gerektiğine inananlardanım. İnşallah düzgün ulaşım da olursa buranın çok değerleneceğini ve sadece fuar olarak değil başka hizmetlerde de değerlendirilebileceğini düşünüyorum."

ARDIÇ: "KAZANIMLARDA MANSUR YAVAŞ'IN SANAYİCİLERİN HER ZAMAN YANINDA OLMASININ PAYI BÜYÜKTÜR"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın her zaman yanlarında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Belediyelerimiz, sorunları çözerken sınırlı kaynakları etkin kullanmak zorundadır. Kentsel gelişmenin planlı bir biçimde gerçekleşmesi ve altyapı yatırımlarının doğru alanlara yöneltilmesi, kentlerin ekonomik büyümelerini sürdürebilmeleri için zorunludur. Bu toplantıların ilkini Kahramankazan'da Sayın Mansur Başkan'ımla birlikte yapmıştık. İkincisini bugün Akyurt'ta gerçekleştiriyoruz. Akyurt; elektrik-elektronik, gıda, lojistik, tekstil, otomotiv ve mobilya sektörlerinin bir yoğunlaştığı bir ilçemiz. 300'e yakın sanayi kuruluşu, 30 bini aşan istihdam ve yarattığı katma değer ile ülkemize önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu kazanımlarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın üreten ve katma değer yaratan biz sanayicilerin her zaman yanında olmasının payı büyüktür."