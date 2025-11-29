Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu: 'Memleketi Yeniden İnşa Ediyoruz'

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, sizin söz verip de yapamadıklarınız için kuruldu. Siz ilkeli siyaset sözü verdiniz, ilkesizlik yaptınız. Siz hedef siyaseti koydunuz ortaya, hedef stratejisi koydunuz, hedef tutturamadınız" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Sinop İl Başkanlığı açılışında düzenlenen Halk Buluşması'na katıldı. Ağıralioğlu'na partisinin ilk teşkilatı üyeleri de eşlik etti. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavuz Ağıralioğlu, "Ölçülü siyaseti çağırıyoruz. Terbiyeyi çağırıyoruz. Ciddiyeti çağırıyoruz. Bir şey diyorlar. Dediklerini onlara demek zorunda bıraktıkları bu berbat iklime kurulduğumuz için böyle diyorlar. Yoksa Türk yurdunda nezaketin, merhametin, adaletin, ciddiyetin istisna olmaması lazımdır. Memleket kötü yönetildiği için güya bizim alametifarikamız oymuş gibi oluyor. O yüzden Anahtar Parti varsa nezaket var. Anahtar Parti varsa ciddiyet var, mesuliyet var, gayret var. Var da var; bütün kıymetlerle, değerlerle var. Biz, nezaketle alacağız memleketi" dedi.

'KİRALARLA MAAŞLARIN ARASI KOPTU'

Ağıralioğlu, konuşmasında ekonomiye de değinerek, şunları söyledi:

"2025 yılında dünya liderliğinizden Türk milletine fakirlik düştü, yoksulluk düştü, yolsuzluk düştü, muayene sırasında gecikme düştü, sosyal yardımlaşma şemsiyesinden yardım düştü. 20-22 bin lira emekliye para veriyorsunuz, ayın 10 günü geçinemiyorlar. Kiralarla maaşların arası koptu. Büyükşehirlerde yaşayanların bir maaşı bir kiraya gider. Kreş parası ödeyen bir anne çocuğunun kreş parasına çalışmak zorunda kalıyor. İnsanları şu darboğaza soktunuz, 'Çalışmayayım, evde oturayım bari, çocuğuma ben bakayım' demek zorunda bıraktınız insanları. Düğün yapamıyorlar, evlat evlendiremiyorlar. Çocuk okutuyorlar, okutana kadar canları çıkıyor. Mezun olunca çocukların kendilerinin canı çıkıyor, iş bulamadıkları için. Efendim, siz rakamlarla oynayınca, 'Allah'ın izniyle memlekette milli gelir 17 bin 500 dolar oldu falan' diyorsunuz. Diyorlar ki 'Bu 17 bin 500 doları kime veriyorsunuz, kardeşim? Yani bize vermiyorsunuz. Bunu kime bölüp veriyorsunuz?' Anahtar Parti, sizin söz verip de yapamadıklarınız için kuruldu. Siz ilkeli siyaset sözü verdiniz, ilkesizlik yaptınız. Siz hedef siyaseti koydunuz ortaya, hedef stratejisi koydunuz, hedef tutturamadınız. Anahtar Parti o yüzden kuruldu."

'ANAHTAR PARTİ MEMLEKETİ YENİDEN İNŞAYA BAŞLIYOR'

Partisinin israf ve yolsuzluğa karşı olduğunu aktaran Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anahtar Parti, Türk milletini, Türk devletini yeniden inşa etmeye başlıyor. Haram helale karıştı. Doğru yalana karıştı. İlke ilkesizliğe karıştı. İşimiz çok kolay, 23 yıldır iktidarda olan ve bugün karşı karşıya olduğumuz sorunlara sebep olan şeyi ortadan kaldıracağız. İsrafa sebep olan hükümet ortadan kalkacak. Bu hükümet yönetimi devredecek. Sandıkta yolsuzluğa sebep olan Kamu İhale Kanunu ve Partiler Kanunu da dahil, siyasetin finansmanı üzerinden siyasetin toplumu etkilemesi engellenecek. Liderlerin iki dudağının arasına sıkışmış demokrasiden Türk milletini kurtaracağız. 'Ceket gönderirsem seçerler' şımarıklığına sebep olan sisteme son verip, milletine kendi vekilini seçme hakkı verecek olan bir mekanizma kuracağız."