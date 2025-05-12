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Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

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Son haftaların en kritik Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi PKK terör örgütünün fesih kararı olurken, sürecin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kabine'ye Türk bayrağı motifli kırmızı çiçekler göndermesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.45'te başladı. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

KABİNENİN EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ "PKK'NIN FESİH KARARI"

Gözler son dönemin en kritik Kabine'si olan toplantıya çevrilirken, masadaki en önemli gündem maddesi, Terörsüz Türkiye çalışmalarında gelinen son nokta ve PKK terör örgütünün fesih ve silahları bırakma kararı oldu.

Ana gündem PKK'nın fesih kararı! Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

BAHÇELİ'DEN KABİNE'YE TÜRK BAYRAĞI MOTİFLİ ÇİÇEK

Öte yandan Kabine toplantısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin jesti damga vurdu. Bahçeli, Kabine'ye Türk bayrağı motifli çiçekler gönderdi. Çiçekler, masanın ortasında yer aldı.

Ana gündem PKK'nın fesih kararı! Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DA MASADA

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar da Kabine'de masaya yatırıldı. Gelecek ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söylemişti. Putin, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da Kabine'de konuşuldu.

Ana gündem PKK'nın fesih kararı! Kabine Erdoğan başkanlığında toplandı

EKONOMİDEKİ SON DURUM DA KONUŞULDU

Ekonomideki son durum da Kabine'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Enflasyonla mücadele, fahiş fiyata karşı atılacak adımlar Kabine'de değerlendirildi.

Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye
Kaynak: Haberler.com / Politika
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