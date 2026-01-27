Almanya, Danimarka ve Grönland liderleri arasında üçlü zirve

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'ye karşı destek arayışında olan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile başkent Berlin'de yaptığı görüşmede NATO kapsamında daha fazla destek sözü verdi.

Grönland planı sonrası ABD ile gerilim yaşayan Danimarka ve Grönland Başbakanları Avrupa ülkelerinde destek arayışlarını sürdürüyor.

Almanya Başbakanlığı, Başbakan Friedrich Merz'in başkent Berlin'de katıldığı bir ekonomi zirvesi sırasında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile bir araya geldiğini aktardı. Üç lider, Grönland'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede Merz, Almanya'nın Danimarka ve Grönland ile dayanışma içinde olduğunu bir kez daha vurguladı.

Merz, Almanya'nın NATO çerçevesinde Kuzey Kutbu'nun güvenliği için daha fazla çaba göstereceğini ifade ederek, Arktik'teki istikrarın sadece bölgesel bir mesele değil, temel bir ortak transatlantik çıkar meselesi olduğunun altını çizdi.

ABD ile NATO'nun Grönland'a ilişkin anlaşma çerçevesi

ABD Başkanı Donald Trump, 17 Ocak'ta, ABD'nin Grönland'ı kendi topraklarına katmasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat'tan itibaren ek yüzde 10 gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. Ancak Trump, Davos'taki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir anlaşma çerçevesi oluşturduklarını ve 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı. Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına ve varılan anlaşmaya rağmen Danimarka ordusuna bağlı askerler Grönland'ın başkenti Nuuk açıklarında konuşlandırılırken, bölgede bulunan savaş gemisi sayısını ikiye çıkarmıştı. - BERLİN