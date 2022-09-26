Almanya Başbakanı Scholz Covid-19'a yakalandı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Covid-19'a yakalandı. Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Scholz'un hastalığı hafif soğuk algınlığı semptomlarıyla geçirdiği kaydedildi. Başbakanlıkta kendini izole ederek istirahat eden Başbakan Scholz, bu haftaki tüm halka açık etkinliklerini iptal etti. Başbakan Scholz, planlanmış toplantılara ise uzaktan katılım sağlayacak.

(İHA)