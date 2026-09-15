Almanya Başbakanı Merz, Irak Başbakanı Zeydi ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Irak Başbakanı Ali Zeydi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İran Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı, çatışmayı Irak'a taşımamalı" ifadelerini kullandı. Zeydi ise, "Hürmüz Boğazı'ndaki sorun sadece iki ülke arasındaki bir sorun değil, tüm dünyayı ve mağdur ülkeleri ilgilendiriyor" dedi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, Fransa'nın ardından Avrupa turunun ikinci durağı Almanya'ya geldi. Zeydi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüştü. Merz ve Zeydi, başkent Berlin'deki Başbakanlık binasındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Merz, konuğu ile görüşmelerinde Irak ile Almanya arasındaki ilişkilerin önümüzdeki süreçte nasıl şekilleneceğini konuştuklarını, bu kapsamda Alman-Irak Eylem Planı'nı somutlaştırdıklarını söyledi. Merz, "Almanya, güçlü ve gelişen bir Irak'tan yana. Almanya ile Irak arasında ekonomi ve enerji alanlarında işbirlikleri artıyor. Ticaretimiz canlanıyor. Bu durum her iki tarafın da yararına. Alman ve Avrupa ekonomisinin Irak'ta güçlü bir varlık gösterebilmesi için elverişli şartlar gerekli" dedi.

"İran Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmalı"

Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ile İran'ın buradaki ablukasını kaldırması konusunda da değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Merz, Tahran yönetiminin bölgedeki istikrarı bozan faaliyetlerinin sona ermesi gerektiğini söyledi. Merz, "İran Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasına nihayet son vermeli. Her şeyden önce askeri ve nükleer programını durdurması gerekiyor. İran'ı bu çatışmayı Irak'a taşımamaya çağırıyoruz. Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerine verdiği destek de sona ermeli" dedi.

Merz, Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki kritik Mocha şehri ile limanını ve Babülmendep Boğazı'nda yer alan Perim Adası dahil bazı adaları ele geçirmelerine ilişkin gelişmelerle ilgili olarak, "Endişeyle izliyoruz. Husiler artık Babülmendep Boğazı çevresindeki stratejik konumları kontrol ediyor ve Suudi Arabistan'daki enerji tesislerine saldırıyor. Bu durum uluslararası enerji piyasalarındaki durumu daha da kötüleştiriyor. Uluslararası toplum Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını rehin almasına izin veremez. Avrupa Birliği içinde ve bölgedeki ortaklarımızla, sizlerle de istişare halindeyiz. Birlikte katkıda bulunabileceğimiz konular var" dedi.

"Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerden en çok Irak zarar gördü"

Irak Başbakanı Ali Zeydi de ülkesi ile Almanya arasındaki ilişkinin zamanın ötesine geçen ve karşılıklı saygıya dayanan olağanüstü bir ilişki olduğunu kaydetti. Zeydi, "İki ülke arasında ekonomik köprüler kurmak ve güçlendirmek istiyoruz. Almanya'dan Irak'a teknoloji transferi önemli. Irak'ta çok fazla hammadde ve iş gücü var ancak teknolojiye ve Alman uzmanlığına ihtiyaç duyuluyor. Bu ortaklık tek taraflı bir ortaklık olmayacak. Bu, ikimiz arasında iki taraflı bir ortaklık ve karşılıklı bir alışveriş olacaktır. Enerji rezervlerine sahibiz. Irak hükümeti ile Almanya hükümeti arasında Almanya'ya ham petrol ihracatı konusunda anlaşmalar yapabiliriz ve Irak Almanya'dan teknoloji ve ekipman satın alacaktır" dedi.

Almanya'nın ve Irak'ın Orta Doğu'daki gerginliğin tırmanmasını durdurmak, İran ile ABD arasındaki çatışmaya bir çözüm bulmak için büyük bir istek duyduklarını kaydeden Irak Başbakanı, "Bu sorun, sadece iki ülke arasındaki bir sorun değil, tüm dünyayı ve mağdur ülkeleri ilgilendiriyor. Irak petrol ürünlerini ihraç edemediği için en kötü şekilde etkilenmiştir. Bu durum petrol piyasalarında da hissedilmektedir. Vatandaşlar da bunu hissetmektedir" dedi.

Irak'ın ham petrol ihracatı yaptığı güzergahları ve ülkeleri çeşitlendirmek istediklerini belirten Zeydi, "Avrupa'ya açığız. Genel olarak herkese açığız. Vizyonumuz, üretimimizi ikiye katlamaktır. Bu, ihtiyaç duyulan miktarın büyük bir kısmını karşılayacaktır. Bunun yarısı Avrupa'ya ve batıya gidecektir. Planımız budur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı