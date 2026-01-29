Merz'den ABD Başkanı Trump'a Afganistan tepkisi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan ittifak askerlerini küçümseyici açıklamalarına, "11 Eylül 2001'den Afganistan Barış Misyonu kapsamında Amerikan ortaklarımızın yanında yer aldık. Bu görevi, müttefikimiz ve ABD'nin çıkarları için de yerine getirdik. Bu görevin bugün küçümsenmesine izin vermeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Alman Federal Meclisinde (Bundestag) güncel dış politika konularında konuştu."Hepimiz son haftalarda ve aylarda küresel siyasi değişime şahit oluyoruz, çevremizde yeni bir dünya düzeninin hızla şekillendiğini hissediyoruz" sözleriyle başlayan Merz, "Aynı zamanda, her gün gelen yeni haberlerle birlikte bazı belirsizlikler de hissediyoruz. Hepimiz, birçok ülkede artan şiddet ve toplumsal hareketliliğin birçok insanın güvenliğini kaybetmesinden endişe duyuyoruz. Bu dünyada sert rüzgarlar esiyor ve bu rüzgarları öngörülebilir bir gelecekte hissedeceğiz" dedi.

"Avrupa güç siyasetinin dilini öğrenmeli"

Avrupalıların güç siyasetinin dilini öğrenmesinin gerekliliğine vurgu yapan Merz bunun için Avrupalıların kendi güvenliklerini kendi imkanları ile sağlamasının ve Avrupa dışındaki ülkelere olan bağımlılıklarını azaltmasının gerekli olduğunu belirtti. Avrupa ülkelerinin ekonomilerini yeniden rekabetçi hale getirmesinin ve bir arada durmasının da güç politikasının kazanılmasında önemli olduğunu kaydeden Merz, "Çünkü geçtiğimiz haftalarda açıkça gördük ki birlikte hareket etmek bir güçtür. Amerikalılar, Ukrayna sorununun çözümünde bir kez daha bizimle birlikte oldular ve o zamana kadar hiç söz konusu olmayan güvenlik garantileri vermeye hazır olduklarını gösterdiler" dedi.

" ABD başkanının bir kez daha tehdit ettiği gümrük vergilerini önlemeyi başardık"

ABD'nin Grönland planına karşı çıkan 8 Avrupa ülkesine getirmek istediği ancak askıya alınan ek gümrük vergilerini hatırlatan Merz, "Gümrük tehditlerinden bir kez daha korkmayacağımız konusunda hemfikirdik, Avrupa Konseyi Brüksel'de olağanüstü bir toplantı düzenledi. Birlik ve kararlılık gösterdik ve böylece ABD başkanından gümrük vergilerini bir kez daha ertelemesini talep ettik. Bu noktada, gerekirse buna karşı koyabilecek durumda olduğumuzu gösterdik. Böylece ABD başkanının bir kez daha tehdit ettiği gümrük vergilerini önlemeyi başardık " diye konuştu.

Merz, "Gümrük vergilerini Avrupa'ya karşı siyasi bir araç olarak kullanabileceklerini düşünen herkes, kendimizi savunmaya hazır ve muktedir olduğumuzu bilmelidir ve artık biliyor" dedi.

"NATO misyonu kapsamındaki Afganistan görevinin küçümsenmesine izin vermeyeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO misyonu kapsamında Afganistan'da görev yapan ittifak askerlerini küçümseyici açıklamalarına değinen Merz, "Atlantik İttifakı ve transatlantik ilişkilere güven bugün de Almanya için çok özel bir değer taşımaktadır. 11 Eylül 2001'den sonra NATO'nun Afganistan Barış Misyonu kapsamında Amerikan ortaklarımızın yanında yer aldığımızda ve ülkeye uzun yıllar boyunca daha fazla istikrar ve güvenlik sağladığımızda da bu transatlantik ittifakı önemsedik. Bu görevi, müttefikimiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları için de yerine getirdik. Bu görevin ve fedakarlığın bugün küçümsenmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Merz, "Görevde olan ve üslerinde bulunan askerlerimize bugün bir kez daha şunu söylemek istiyorum. Hizmetleriniz değerliydi ve değerlidir. Bu hizmet özgürlüğümüz ve dünyadaki barış için önemlidir. Federal Almanya Cumhuriyeti hükümeti askerlerimizin arkasındadır. NATO ittifakı özgürlük, barış ve güvenlik için en iyi garantidir ve bu nedenle biz Avrupalılar olarak NATO'yu korumak, güçlendirmek istiyoruz. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ne her zaman işbirliği elini uzatacağız" dedi.

"12 Şubat'taki zirve AB'nin rekabet gücünün yeniden kazanılmasına odaklanacak"

Merz, Avrupa Komisyonu ile Hindistan arasında imzalanan ekonomik ve ticari anlaşmayı ve bu yöndeki çabaları desteklediklerini de kaydetti. Avrupa Birliği'nin benzer işbirliklerini artırması için uzun onay süreçlerinin azaltılması, eski düzenlemelerin kaldırılması ve prosedürlerin azaltılması gerektiğine vurgu yaparak, 12 Şubat'ta Avrupa Konseyi toplantısında bunun ele alınacağını bildirdi. Merz zirvenin AB'nin rekabet gücünü nasıl yeniden kazanabileceğine odaklanacağını ifade etti.

"Avrupa baskı altında"

Başbakan Merz politik ve ekonomik gelişmelere atıf yaparak Avrupa'nın bir kaç yönden baskı altında olduğunun altını çizerek, "Dünyadaki bu zor durumdan gerçekten iyi bir şey çıkarabileceğimiz büyük bir potansiyel vardır. Avrupa, baskı altında olduğunda her zaman büyümüştür. Bu nedenle öncelikler belirlemeliyiz" diye konuştu. - BERLİN