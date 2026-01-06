Aliyev: Azerbaycan Gazze Operasyonlarına Katılmayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, " Azerbaycan, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü operasyonlarına katılmayı düşünmemektedir. Azerbaycan'ın sınırları dışında çatışmalara katılması benim tarafımdan öngörülmemektedir. Kimse adına Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın ulusal televizyon kanallarına açıklamalarda bulundu. Gazze Şeridi'nde olası uluslararası misyonlarda Azerbaycan'ın yer almasına ilişkin yayılan haberlere değinen Aliyev, "Bu konuda kimin yetki vereceği ve bu yetkinin nasıl olacağı bugüne kadar henüz netleşmedi. Dolayısıyla Azerbaycan, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü operasyonlarına katılmayı düşünmemektedir. Azerbaycan'ın sınırları dışında çatışmalara katılması benim tarafımdan, genel olarak, öngörülmemektedir. Kimse adına Azerbaycanlıların hayatını ve sağlığını riske atma niyetinde değiliz. Bizim başımız dertteyken terk edilmiştik. Kimse bizi savunmuyordu. Filistin'e duyduğum tüm saygıya ve acılarını paylaşmama rağmen bu da böyleydi. Zira Filistin de bizi pek savunmuyordu" dedi.

"Arap ülkelerinin meselelerini Arap devletlerinin kendileri çözmelidir"

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) herkes tarafından desteklenen kararlarının olduğuna vurgu yapan Aliyev, "Bunun için tüm ülkelere müteşekkiriz. Aynı şekilde Azerbaycan da hem Birleşmiş Milletler'de (BM), hem Bağlantısızlar Hareketi'nde hem de İİT'de her zaman Filistin'i ve Filistin devletinin kurulmasını desteklemiştir. Azerbaycan'da Filistin'in büyükelçiliği de faaliyet göstermektedir ve bu da Azerbaycan'ın mali desteği sayesinde olmuştur. Bu nedenle benim tutumum her zaman şu yönde olmuştur. Arap ülkelerinin meselelerini Arap devletlerinin kendileri çözmelidir" diye konuştu.

Barış içinde yaşamanın ne demek olduğunu öğrendiklerini ifade eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan'ın savaş alanında elde ettiği zafer siyasi düzeyde ve dünyanın bir numaralı makamında da siyasi bir onay aldı. Bu, elbette bağımsızlık tarihimizin en unutulmaz olaylarından biri, belki de ilklerinden biri olacak. Geçtiğimiz yıl gerçekten de tarihi bir yıl olarak kabul edilebilir. Çünkü 2025 yılında Ermenistan-Azerbaycan savaşı siyasi olarak sona erdi ve biz de birkaç aydır barış içinde yaşıyoruz" dedi.

"Günümüz dünyasında uluslararası hukuk diye bir şey yok"

Gebele'deki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nde de değindiği gibi, Azerbaycan'da üye ülkelerin ortak askeri tatbikatlar düzenleme önerisini hatırlatan Aliyev, "Bence buna da ihtiyaç var. Üye ülkelerle ikili formatta askeri tatbikatlar yapıyoruz. Elbette, en sık Türkiye ile. Ancak, ortak askeri tatbikatlar büyük bir sembolik anlam taşıyabilir, ancak aynı zamanda pratik açıdan da buna ihtiyaç var. Çünkü tekrar söylüyorum, bunu birkaç yıldır söylüyorum ve kendi analizimden de görüyorum ki, günümüz dünyasında uluslararası hukuk diye bir şey yok. Herkes bunu unutmalı. Güç var, iş birliği var, ittifak var, karşılıklı destek var" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan olarak askeri güçlerini artırdıklarını beliren Aliyev, "Türkiye ile karşılıklı askeri yardımı da kapsayan müttefiklik formatında bir iş birliği yürütüyoruz. Ailemiz olan Türk devletlerinin de bu alanda da iş birliğine başlaması iyi olur. Bunu teklif etmekle ben herhangi bir askeri örgütün kurulmasını önermiyorum. Bazıları bunu böyle yorumluyor. Hayır, bu tamamen asılsızdır. Enerji, ulaştırma, ticaret ve yatırım gibi birçok alanda iş birliği yaparken neden askeri alanda da iş birliği yapmayalım" diye konuştu.

Zengezur (TRIPP) rotasının son durumu ile ilgili de konuşan İlham Aliyev, "Bugün hem demir yolu hem de otoyol açısından, Ermenistan sınırına kadar uzanan yollarımız neredeyse yakın zamanda hazır olacak. Otoyolun hazırlık seviyesi yaklaşık yüzde 95, demir yolunun fiziksel olarak hazırlık seviyesi ise yüzde 70'tir" şeklinde konuştu.

Bu çalışma süresini hızlandırabileceklerini ancak Ermenistan topraklarında henüz hiçbir iş yapılmadığı için buna büyük ihtiyaç görmediklerini söyleyen Aliyev, "Ermenistan topraklarında 42 kilometrelik bir yol inşa edilmelidir. Bu proje tamamlandığında yük taşıma kapasitesi 15 milyon ton olacak" dedi.

"Mutlaka Nahçıvan'ı Türkiye'ye bağlayabilecek bir demir yolu olması gerekmektedir"

Geçen yıl Kars-Nahçıvan demir yolunun inşası ile ilgili Türkiye tarafının karar aldığını hatırlatan Aliyev, "Böylece Nahçıvan'dan Kars'a kadar ve fiilen Türkiye'nin demiryolu şebekesine tam bağlantı sağlanacaktır ve bu da çok önemli bir proje olarak değerlendirilmelidir. Nahçıvan'ı Türkiye ile birleştirebilecek bir demir yolu mutlaka olmalıdır ve bütün bu projeler elbette koordinasyon içinde yürütülmelidir. Ama yine de söylüyorum, bizim topraklarımızda Zengezur Koridoru ile ilgili hiçbir sorun kalmamıştır. Bunu da belirtmeliyim ki, bizim girişimimizle Ağbend kasabasında Aras Nehri üzerinden bir köprü de inşa edilmektedir. Yani bu bölgeden batı yönüne ve güney yönüne aslında iki yolumuz olacaktır. Biri Ermenistan üzerinden Zengezur Koridoru, diğeri ise İran üzerinden Aras Koridoru" ifadelerini kullandı.

Bu projenin girişimcisinin kendileri olduğunu kaydeden Aliyev, "Köprüyü kendi imkanlarımızla inşa ediyoruz ve Azerbaycan'ın ana bölümünden Nahçıvan'a geçiş sağlanacaktır. Eğer şimdi Bilesuvar'dan uzun yol kat edilirse, artık sadece 45-50 kilometrelik bir mesafe İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a geçiş olacak ve böylelikle Azerbaycan'ın ana bölümü ile Nahçıvan arasında iki bağlantı oluşacaktır. Bu yollardan biri Ermenistan üzerinden, diğeri İran üzerinden. Fiilen biz Nahçıvan'ı, Doğu Zengezur'u ve Karabağ'ı tek bir bölge olarak birleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında yollar açılacak"

Karabağ ve Doğu Zengezur'da devam eden inşaat çalışmaların paralel olarak, bölgeyi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne birleştireceklerini de belirten Aliyev, "İster yeşil enerji, ister tarım, ister sulama, ister turizm olsun. Bunu tekrar söylemek istiyorum, bunu zaten yapacaktık, ancak barışçıl bir şekilde yapıyor olmamız iyi. Çünkü Ermenistan'da bundan fayda sağlayacak. Ermenistan mevcut çıkmaz durumundan çıkabilir ve çıkacaktır. Azerbaycan ile Ermenistan arasında yollar açılacak. Türkiye ile Ermenistan arasında yollar açılacak" dedi.

Ermenistan'ın, Nahçıvan üzerinden İran'ın demir yollarına, Azerbaycan üzerinden ise Rusya'nın demir yollarına erişimi olacağına değinen İlham Aliyev, "Yani bu, Ermenistan için de faydalıdır. Burada kaybeden taraflar olmamalıdır. Her halükarda ekonomik ve ulaşım açısından kaybeden bir taraf olmayacaktır. Eğer birileri kendisini siyasi açıdan kaybetmiş olarak görüyorsa, bu, tabiri caizse, onun problemidir. Ancak herkes bu meseleye pragmatik açıdan bakarsa, burada kendisi için faydalı bir iş yapabilir" şeklinde konuştu.

