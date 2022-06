Akşener: Ülkemizin ihtiyacı seçimdir - Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz memleketimize gidemiyoruz, onlar uzaydan bahsediyorlar. Türkiye elbette uzaya gidecektir. Ama bugün, milletimizin ihtiyacı seçimdir. Türkiye'nin ihtiyacı seçimdir. İYİ Parti'nin de yetkiyi alıp memleketi düze çıkarmak için beklediği şey seçimdir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "Biz memleketimize gidemiyoruz, onlar uzaydan bahsediyorlar. Evet, bir de başımıza uzay macerası çıktı. Yeryüzündeki her şeyi hallettiler, bir de uzaya gideceklermiş. Aslında bu, ülkemiz için hayırlı bir gelişme. Ama AK Parti iktidarı gibi beceriksizliği adeta kurumsallaştırmış bir kadronun elinde; uzay yolculuğunun, nasıl olacağını, varın siz düşünün. Buradan iktidara sesleniyorum; siz hiç yorulmayın. Uzaya giden, gitti zaten. Mesela, döviz kuru uzaya çıktı. Mesela, enflasyon uzaya çıktı. Mesela, gıda fiyatları uzaya çıktı, hatta Mars'ı geçti, Jüpiter'e varmak üzere. Siz onların peşinden astronot göndereceğinize, seçim tarihini açıklayın da millet sizi uzaya mı gönderiyor, evinize mi gönderiyor, nereye gönderiyor, tüm gerçekliğiyle bir görün. Türkiye elbette uzaya gidecektir. Ama bugün, milletimizin ihtiyacı seçimdir, Türkiye'nin ihtiyacı seçimdir. İYİ Parti'nin de yetkiyi alıp memleketi düze çıkarmak için beklediği şey seçimdir" diye konuştu.

Akşener, bu sebeple 6 siyasi parti olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışmasını hayata geçirmek için çalışma başlattıklarını belirterek, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; tek adam sistemini ortadan kaldırıp, zamanın ruhuna uygun bir bakış açısıyla, cumhurbaşkanını fark gözetmeksizin, tüm insanlarımızı temsil edecek şekilde, herkesin garantörü bir cumhurbaşkanı olarak konumlandıran bir sistemdir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; Cumhuriyet değerlerimizin üzerine inşa edilen, demokrasiyi içselleştiren, hukukun üstün, yargının adil, Meclis'in de hem yetkili olduğu bir sistemdir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; bugüne kadar, içi boşaltılan her kurumu onaracak, kurumsal devlet hafızasını yeniden canlandıracak, her alanda liyakati esas alacak bir sistemdir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; atanmışın, seçilmiş karşısındaki üstünlüğüne son verecek, milletin evi olan Gazi Meclisimizi, yeniden yüceltecek, millet iradesinin üzerindeki her türlü vesayeti ortadan kaldıracak bir sistemdir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; hukukun üstünlüğünü esas alacak, yargının bağımsızlığını koruyacak, cübbelere dikilen düğmeleri kopartıp atacak bir sistemdir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem; dış politikamızı, bir kişinin sevgisine, nefretine ve egosuna indirgeyen, sığ bakış açısından kurtaracak ve ülkemizi 23 trilyon dolarlık, ekonomik coğrafyamızla buluşturacak, sığınmacı sorununu da tarihin tozlu raflarına kaldıracak bir sistemdir. Ama rehavete kapılmak yok. Alacağımız büyük sorumluluğun bilinciyle, durmadan çalışmaya devam edeceğiz. ve evelallah, ülkemizi, Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi denilen, bu ucube sistemden, bu istibdat rejiminden çekip kurtaracağız" diye konuştu.