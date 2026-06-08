Binali Yıldırım: Denizciliğe yatırım, geleceğe yatırımdır

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, denizciliğin tarih boyunca ülkelerin gelişmesinde stratejik bir rol üstlendiğini belirterek, "Denizler olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan, diğer yarısı da soğuktan etkilenirdi. Bu nedenle denizciliğe yapılan yatırım, geleceğe ve refaha yapılan yatırımdır" dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesinde hayırsever iş adamı Şaban Kayıkçı tarafından yaptırılacak denizcilik fakültesinin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törende konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tuşba ilçesindeki bir anaokulunun açılışını gerçekleştirdikten sonra üniversiteye geldiklerini ifade ederek, "Anaokulu deyip geçmemek gerekir. Çünkü anaokulları geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biridir. Çocuklarımız burada arkadaşlığı, dayanışmayı ve paylaşmayı öğrenirken aynı zamanda kişiliklerini geliştirirler. Böylece gelecekte ülkemize yön verecek önemli görevler üstlenirler. Bugün burada bizleri ayrıca heyecanlandıran bir projeye, denizcilik fakültesi binasının temel atma törenine katılıyoruz. Denizcilik hayatımızın önemli bir parçası oldu. Bu nedenle denizciliğin gelişmesine, yeni denizcilerin yetişmesine katkı sunacak bir eğitim kurumuna vesile olmak bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır" dedi.

Denizciliğin tarih boyunca ülkelerin gelişmesinde stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Yıldırım, "Barbaros Hayrettin Paşa'nın meşhur sözüyle ifade edecek olursak; 'Denizlere hakim olan, cihana hakim olur.' Bu söz bugün de geçerliliğini korumaktadır. Hatta günümüz şartlarında şunu da söyleyebiliriz; denizler olmasaydı dünyanın yarısı açlıktan, diğer yarısı da soğuktan etkilenirdi. Çünkü dünyamızın dörtte üçü suyla, dörtte biri ise karayla kaplıdır. Bu nedenle denizciliğe yapılan yatırım, geleceğe ve refaha yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

"Bazıları, denize kıyısı olmayan bir şehirde denizcilik fakültesi kurulmasını şaşkınlıkla karşılayabilir" diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ancak bu düşünce Van'ı ve Van Gölü'nü yeterince tanımayanların düşüncesidir. Vanlılar için burası hiçbir zaman yalnızca bir göl olmamıştır. Yaklaşık 4 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle Van Gölü, birçok ilin ve hatta bazı ülkelerin yüzölçümüne yakındır. Bu nedenle Vanlılar için burası bir gölden öte adeta bir denizdir. Bu anlayışla Van'a denizcilik fakültesi çok yakışmaktadır. Bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşıyoruz. Anadolu bizim kadim vatanımızdır ve gelecekte de vatanımız olmaya devam edecektir. Başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzü ise bizim gök vatanımızdır."

Van-Tatvan arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan 136 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en büyük feribotlarını inşa ederek Van Gölü'nün hizmetine sunduklarını hatırlatan Yıldırım, "Üstelik bu gemileri İstanbul'da ya da Karadeniz'de değil, Van Gölü kıyısındaki Tatvan'da inşa ettik. Bu da bölgenin denizcilik potansiyelini ve kapasitesini açıkça göstermektedir. Bugün burada denizcilik alanında yapılan yatırımları anlatırken, geçmişte gerçekleştirilen çalışmaları da hatırlamak gerekir. Ancak hizmet yolculuğu hiçbir zaman sona ermez. Hizmetler devamlılık ister. Yapılan hizmetler vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırdıkça yeni ihtiyaçlar ve yeni beklentiler ortaya çıkar. Bu nedenle geçmişte olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilerleyen güçlü bir Türkiye olduğunu vurgulayan Binali Yıldırım, "Ülkemizi dünyanın en güçlü ve en rekabetçi ülkeleri arasına taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu üniversiteyle de özel bir bağım bulunuyor. Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından şahsıma fahri doktora unvanı verilmiş olması nedeniyle bu üniversiteye karşı ayrı bir sorumluluk hissediyorum. İmkanlarımız ölçüsünde bugüne kadar destek olduk, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Hayırsever iş adamı Şaban Kayıkçı'ya da teşekkür eden Yıldırım, "Türkiye, denizcilik alanında son 20 yılda önemli mesafeler kat etti. Gemi inşasından yat üretimine, denizcilik eğitiminden liman işletmeciliğine kadar birçok alanda büyük gelişmeler yaşandı. 2002 yılında denizcilik alanında eğitim veren okul sayısı yalnızca beş iken bugün bu sayı onlarca fakülte ve yüksekokulla birlikte altmışın üzerine çıkmıştır. Denizcilik zor ve meşakkatli bir meslektir. Ancak ülkemizin bu alandaki insan kaynağı ihtiyacı hala devam etmektedir. Bu nedenle denizcilik eğitimi veren kurumlarımızın sayısının ve niteliğinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle Denizcilik Fakültesi yeni eğitim binasının hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Şevli olmak üzere üniversite yönetimine, akademisyenlerimize ve binanın yapımını üstlenen hayırsever iş adamı Şaban Bey'e teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Eski bakanlardan İsmet Yılmaz ise üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'de denizciliğin birçok alanı olduğunu belirterek, "Yolcu, araç, yük taşımacılığı, tersaneler, gemi, yat inşası, gemi söküm, yan sanayi, deniz turizmi, balıkçılık, deniz çevresi, denizcilik eğitimi ilgili konulardan bazılarıdır. Bunlardan öncelikli olarak bu ülkeye katkıda bulunmak için faydalı bulunmak için tersane mi yapmak lazım? Yok. Gemi mi işletmek lazım? Yok. Marina mı yapmak lazım? Yok. Ne yapmak lazım? Eğitim yapmak lazım. Niçin? Eğitime destek vermek lazım. Eğitim iyiyse her şey iyidir. Eğitimde aksama varsa her şeyde aksama var demektir. Dolayısıyla da eğitime destek verenlere huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Denizcilik alanında yapılan çalışmalara da değinen Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim halkımızın himmeti yücedir. Havuza göl der, doğru mu? Balıklı Gölü gören oldu mu? Nerede? Urfa'da. Nedir? Havuz değil mi? Ne diyoruz? Göl diyoruz. Havuza göl diyen bir kültür. Göle deniz dese çok mu olur? Yine bizim kültürümüzde var, İstiklal Marşı'nda da var. Denize de deniz demiyor, onu da söyleyeyim. Ne diyor? 'Enginlere sığmam taşarım' veya 'ummanlara sığmam taşarım.' Dolayısıyla da havuzu göl, gölü deniz, denizi engin ve umman yapan bu milletin kültüründe inşallah Van Denizi de yerleşik olarak kalacaktır diyorum."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de, Van Yüzüncü Üniversitesi adına tarihi bir gün yaşadıklarını söyleyerek, "Uzun yıllardır hayalini kurduğumuz denizcilik fakültesi binamızın temel atma töreninde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duymaktayım. Üniversiteler yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren kurumlar değil; geleceği inşa eden, şehirlerin ve ülkelerin kalkınmasına yön veren stratejik yapılardır. Bizler de Van Yüzüncü Üniversitesi olarak eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden toplumsal katkıya kadar her alanda büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Bugün temelini atacağımız denizcilik fakültesi binası da bu gelişim vizyonumuzun en önemli alanlarından biridir. Van Gölü kıyısında yer alan üniversitemizde denizcilik fakültesi 2012 yılında kurulmuş; ancak yıllar boyunca gerekli fiziki altyapısının oluşturulamaması nedeniyle arzu edilen gelişim düzeyine ulaşamamıştır. Fakültemiz bünyesinde bulunan Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümleri ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirecek önemli programlar arasında yer almaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul eden fakültemiz, öğrencilerinin eğitimlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi ile yapılan iş birliği çerçevesinde sürdürmek durumunda kalmıştır. Sürmene Denizcilik Fakültesi'nde eğitim-öğretimlerine şu an 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz devam etmektedirler. Çünkü denizcilik eğitimi yalnızca sınıftan ibaret olmayan, belirli standartları, uygulama alanlarını, laboratuvarları, simülatörleri ve uluslararası yeterlilikleri gerektiren özel bir eğitim alanıdır. Bugün attığımız bu temel ile birlikte yıllardır eksikliği hissedilen önemli bir ihtiyacı gidermiş oluyoruz" dedi.

"Bu proje üniversitemiz açısından başka bir yönüyle de tarihi bir anlam taşımaktadır" diyen Şevli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van Yüzüncü Üniversitesi tarihinde ilk defa, ilk kez bir fakülte binası hayırsever bir bağışçımızın desteğiyle inşa edilmektedir. Bu nedenle bugün yalnızca bir binanın temelini atmıyor; üniversite-sanayi iş birliğinin, sosyal sorumluluğun, eğitime duyulan güvenin ve geleceğe yapılan yatırımın da temelini atıyoruz. Bir üniversitenin gelişimi devletimizin desteği, sanayinin katkıları, akademisyenlerimizin emeği ve toplumun sahiplenmesiyle mümkün olmaktadır. Bu anlamlı eserin üniversitemize kazandırılmasında büyük fedakarlık gösteren, denizcilik fakültesi binamızın yapımını üstlenen Şaban Kayıkçı Beyefendiye; üniversitemiz, öğrencilerimiz ve tüm camiamız adına, Vanlı hemşehrilerimiz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Hayırsever iş adamı Şaban Kayıkçı ise, "Bugün burada bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duymaktayım. Öncelikle ülkemize denizcilik alanındaki geleceğine katkı sağlayacak, böyle önemli bir eğitim kurumunun gelişimine destek verdiğim, destek vermekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Denizden aldıklarımızı denize veriyoruz. Bugün temelini atacağımız bu eğitim yuvasının hızlı bir şekilde bir yıl içerisinde tamamlayacağımızı ve sadece bir bina yapmaktan kalmayacağımızı, devamında bu okulla iş birliğimizi devam ettireceğimizi, okuldaki mezun arkadaşlarımızı öncelikle kendi şirketimizde ve diğer dost şirketlerde stajlarını yaptıracağımızı, öğretim dönemi boyunca sektörün neleri istediğini eğitim tarafıyla paylaşarak burada bir iş birliği geliştireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Van Valisi Ozan Balcı'nın da bir konuşma yaptığı törende fakültenin temeli dualarla atıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı