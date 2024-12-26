AK Partili Açıkkapı'dan CHP'li Bağcıoğlu'na Tepki

AK Partili Açıkkapı: "(CHP'li Bağcıoğlu'nun sözleri) Vesayet kırıntısının hala kendilerinde devam ettiğini gösteriyor"

ANKARA - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri sokağa davet etmesine ilişkin, "Vesayet kırıntısının hala kendilerinde devam ettiğini gösteriyor. Bu tür söylemler doğru değil" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Açıkkapı, deprem konusunda inanılmaz işler yapıldığını belirterek, 2025 yılı sonunda 400 bin-450 bin konutun bitirilmesinin planlandığını ifade etti. Açıkkapı, "DEM milletvekili 'Bizim topraklarımızın üzerine baraj kurup, sonra o barajlardan oradan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatla satmak sizin hakkınız değil' dedi. Bu tamamen bölücü bir ifade. Diyarbakır, Hakkari, Kars, Edirne, Çanakkale, İzmir, Trabzon, Rize, Kastamonu da bizim. Bu bölücü ifadeyi kınıyorum. Bu ülkede birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedeleyecek bu tür ifadelerin kabul görmeyeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri sokağa davet etmesine ilişkin olarak Açıkkapı, "Vesayet kırıntısının hala kendilerinde devam ettiğini gösteriyor. Bu tür söylemler doğru değil. Her siyasetçi kendi fikirlerini ifade etme hakkına sahiptir. Her siyasetçinin sorumluluk duygusu taşıyarak ağızlarından çıkan sözlerin neye mal olacağını bilmesi gerekir. Adeta darbe çığırtkanlığı yapan ifadelerini kınamak istiyorum" dedi.