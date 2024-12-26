Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı

AK Partili Açıkkapı'dan CHP'li Bağcıoğlu'na Tepki

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri sokağa davet etmesini eleştirerek, bu söylemlerin vesayet anlayışını ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca deprem sonrası konut projeleri hakkında bilgiler verdi.

AK Partili Açıkkapı: "(CHP'li Bağcıoğlu'nun sözleri) Vesayet kırıntısının hala kendilerinde devam ettiğini gösteriyor"

ANKARA - AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri sokağa davet etmesine ilişkin, "Vesayet kırıntısının hala kendilerinde devam ettiğini gösteriyor. Bu tür söylemler doğru değil" dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Açıkkapı, deprem konusunda inanılmaz işler yapıldığını belirterek, 2025 yılı sonunda 400 bin-450 bin konutun bitirilmesinin planlandığını ifade etti. Açıkkapı, "DEM milletvekili 'Bizim topraklarımızın üzerine baraj kurup, sonra o barajlardan oradan edindiğiniz elektriği bize fahiş fiyatla satmak sizin hakkınız değil' dedi. Bu tamamen bölücü bir ifade. Diyarbakır, Hakkari, Kars, Edirne, Çanakkale, İzmir, Trabzon, Rize, Kastamonu da bizim. Bu bölücü ifadeyi kınıyorum. Bu ülkede birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedeleyecek bu tür ifadelerin kabul görmeyeceğini ifade etmek istiyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerleri sokağa davet etmesine ilişkin olarak Açıkkapı, "Vesayet kırıntısının hala kendilerinde devam ettiğini gösteriyor. Bu tür söylemler doğru değil. Her siyasetçi kendi fikirlerini ifade etme hakkına sahiptir. Her siyasetçinin sorumluluk duygusu taşıyarak ağızlarından çıkan sözlerin neye mal olacağını bilmesi gerekir. Adeta darbe çığırtkanlığı yapan ifadelerini kınamak istiyorum" dedi.

AK Partili Açıkkapı'dan CHP'li Bağcıoğlu'na Tepki
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK - Politika
img

İlk kez havalandı! Çin'den düşmanlarına büyük gözdağı
img

101 Yıllık kulüpte futbolcular ısınmak için mutfak tüpü kullandı
img

Meclis'ten geçti! ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Ünlü fenomen hastanede can vermişti! Doktor ve hastane sahibinden çarpıcı sözler
Doktor ve hastane sahibinden çarpıcı sözler
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Narin'in babasından kafa karıştıran sözler: Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi
"Bir insan koltuğundan olmasın diye bir aile mahvedildi"
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır

Son Dakika Haberleri

Wolverhampton Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolverhampton Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 27 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Mısır başkenti mi değişti? Mısır'ın 45 milyar dolarlık yeni başkenti neresi? Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025? BUGÜN MAÇ YOK MU? 26 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? Narin Güran davası SON DURUM ne, ceza verildi mi? 27 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 27 Aralık Cuma Hutbesi tam metni!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.