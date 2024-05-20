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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle İran Halkına Başsağlığı Diledi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran halkına başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran Cumhurbaşkanı Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberlerindeki heyetin helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinden büyük üzüntü duyuyoruz. İran devletine ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyoruz. Kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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