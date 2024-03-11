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AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı fotoğraflar ortaya çıktı. Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda "Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü" adını verdiği sosyal projeyi tanıtmıştı.

İYİ Parti'den istifa ederek geçtiği AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimleri için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterdiği Nebi Hatipoğlu'nun avladığı hayvanların yanında çekildiği fotoğraflar gündem oldu.

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARDA GÜLÜMSEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Hatipoğlu'nun kendi paylaştığı ortaya çıkan görüntülerde bir ormanda ölü geyiğin ve ölü domuzun arkasında verdiği pozlarda gülümsediği fark edildi. Öte yandan Hatipoğlu'nun parmak işaretiyle de ölü hayvanları işaret ettiği görüldü.

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

5 GÜN ÖNCE SOSYAL PROJEYİ DUYURMUŞTU

Hatipoğlu, 5 Mart tarihinde Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği toplantıda "Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü" adını verdiği sosyal projeyi duyurmuştu.

"CAN DOSTLARIMIZA MODERN BİR BAKIMEVİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hatipoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti'nin Eskişehir adayı Nebi Hatipoğlu'nun geyik ve yaban domuzu avladığı görüntüler ortaya çıktı

NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

17.02.1974 tarihinde Eskişehir'de doğdu. İyi derecede İngilizce bilen Hatipoğlu evli ve 3 çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Eskişehir'de tamamladı. 1997 yılında Bilkent Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe bölümünden, 2005 yılında da Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Hatipoğlu Plastik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2004 yılında Europen Endüstri'nin yönetim kurulu başkanı seçildi.

2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor'a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig'e yükseldi. Medya sektörüne de adım atan Hatipoğlu, 2021'de Eskişehir'de yayımlanan Milli İrade gazetesini satın alarak bu alanda faaliyet göstermeye başladı.

7 KASIM 2023'TE AK PARTİ'YE KATILDI

2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin 1. sırada Eskişehir milletvekili adayı oldu. 28. dönem TBMM'ye İYİ Parti milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. İYİ Parti'den 2 Kasım 2023 tarihinde istifa etti ve 7 Kasım 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

"PARTİMLE DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞAMAKTAYIM"

İdris Nebi Hatipoğlu, açıklamasında, "Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İYİ Parti ile genel seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım. Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İYİ Parti'den istifa ediyorum" demişti.

Haberler.com / Barış Polat - Politika

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Yorumlar (12)

haksız mıyım:

ben olsam bu adamı aday göstermezdim. bu adam ak parti profiline uygun değil

44
19
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sade vatandaş:

ondan daha iyi profili nereden bulacaklar o profili her türlü doğramalarda kullanılırlar

yanıt20
yanıt3
Beyaz:

Cani

29
16
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ahyed yıldız:

Ayak takımı olacak kişiler, baş olsun diye aday gösterilmiş… bu kıyametin alametidir. Vasfı kabiliyeti sıfır, yalakalığı torpili zirvede. Umarım seçilmez diyecem de diğer adaylar nasıl o da ayrı dert..

36
5
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sade vatandaş:

o avladığı can dostlarını kavurmamı yapacak acaba

27
11
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Vatansever:

Canan Kaftancıoğluna verecekmiş

yanıt11
yanıt3
Muharrem Akkaya:

Avcı olabilir. Avlanmak yasak değil. Kaçak avlanmak suçtur. Belirlenmiş hayvanlar avlanabilir. Böyle bir durumdan algı yapmaya gerek yok.

25
11
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Fakır:

geyiğe üzüldüm. ama yaban domuzu nüfusu çok arttı ve tarıma çok büyük zararları var.

19
4
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Vatansever:

Bakıyorum da CHP'li troller Buradan bile prim kasmak istemiş arkadaş ülkemizde avlanmak suç değil ki yasal vergisini veren herkes avlanabilir belli ve uygun şartlarda

10
7
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KARAYEL:

Koyuncum bir şey mi dediniz?

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