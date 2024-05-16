AK Parti Muğla Milletvekilleri Kavşak Çalışmalarının Devam Ettiğini Açıkladı

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla'ya yapılacak çoklu kademeli kavşakla çalışmalarının durdurulduğunun gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ile görüştü.

Görüşmede; özellikle turizm sezonunda önemli bir sorun olan Muğla-Denizli- Marmaris çoklu kademeli kavşak yapım işi ele alındı.

Milletvekilleri Mete ve Otgöz; daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşmüş ve kavşak projesinin ihale süreci tamamlanarak yer teslimi yapılmıştı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan milletvekilleri şunları ifade etti:

"Kavşak çalışması başlanarak fore kazık çakma işlemleri halen devam etmektedir. Bununla birlikte inşaat alanındaki bir kısım arazinin kamulaştırma çalışmalarının hukuki süreci devam etmektedir. Muğla-Denizli yol ihalesi kapsamında yapımı devam eden kavşak çalışmasına yaz sezonuna girilmesi ve artan trafik yoğunluğu nedeni ile kontrollü olarak devam edilmekte olup bu dönemde çalışmalar Muğla-Kale yolunda ağırlıklı olarak devam edecektir. Turizm sezonunun bitimi ile ekim-kasım aylarından itibaren ana arter kapatılarak trafik yan yollara yönlendirilecek ve kavşak inşaatı hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Bir kısım sosyal medyada kavşak düzenlemesi iptal edildi, çalışmalar durduruldu şeklindeki algı operasyonları gerçeği yansıtmamaktadır."

Milletvekilleri, Seydikemer-Kalkan, Seydikemer-Söğüt bölünmüş yol çalışması ve Karabel Tüneli inşaatının da planlandığı gibi devam ettiğini bildirdi.

- "Marmaris Körfezi temizlik çalışması sürüyor"

Milletvekilleri Marmaris Körfezinin temizlik çalışmalarının belirlenen planlama dahilinde devam ettiğini ifade ederek, şu görüşlere yer verdiler:

"Marmaris İçmeler'e gelen Ulaştırma Bakanlığına ait deniz dibi tarama gemisi ile çamur nakil gemisi ilk etapta Fethiye'de bulunan atık döküm sahasına 3 sefer yaparak tarama işlemi gerçekleştirmiştir. Her bir seferin 11 saati bulması nedeniyle Marmaris açıklarında yeni bir döküm sahası belirlenmesine yönelik olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve ilgili Bakanlık çalışmalara başlamıştır. Bu esnada DSİ aracılığı ile karadan denize tarama faaliyeti gerçekleştirilerek, orman yangınları sonucu denize taşınan yaklaşık 10 bin tonluk balçık denizden alınarak depolama alanına alınmıştır. Turizm sezonunun bitmesi ile birlikte tarama gemilerimiz tekrar Marmaris İçmeler'e gelecek olup hem karadan hem de denizden temizlik işleri devam edecektir."