AK Parti MKYK Üyesi Şahin: 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21. Yüzyılı parlayan ülkesi haline gelecektir'

AK Parti MKYK Üyesi, Ankara Milletvekili Fatih Şahin, terörsüz Türkiye sürecini ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21. Yüzyılı parlayan ülkesi haline gelecektir" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi, Ankara Milletvekili Fatih Şahin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programına katıldı. Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Şahin'e Milletvekilleri Mehmet Baykan, AK Parti MKYK Üyeleri Mürsel Çavdar, Mehmet Ali Kurt, Harun Çelik, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Etik Kurulu Üyesi İsmail Hilmi Gökçınar, Ak Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Mahmut Yusuf ve partililer eşlik etti.

Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren ve vatandaşlarla sohbet eden Şahin, gündemin sıcak başlıkları, ekonomi ve hükümet projeleri ile birlikte "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili bilgiler verdi.

Türkiye'nin ayaklarına vurulmuş bir prangadan kurtulduğunu söyleyen Şahin, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhur ittifakı ile ortaya koymuş oldukları bir perspektif doğrultusunda sürecin diğer birleşenlerinin de yapıcı yaklaşımlarıyla, inşallah terör belasından kurtulmak için çok önemli bir yola girmiş bulunuyoruz. Bu yolda çok önemli adımlarda atılmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulmuş olan komisyon yaz boyunca çalışmalarını gerçekleştirdi. İnşallah Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmamız gerekiyor. Ne zaman bir ve beraber olduk o zaman ileriye yürüdük, ne zaman bölündük parçalandık o zaman geriye düştük tarihi içerisinde de her zaman bunu gördük. Bunu bildikleri için birer zenginliğimiz olan farklılıklarımızı, etkin farklılıklarımızı kardeşliğimizin bir dayanağa olarak gördüğümüz bu farklılıklarımızı bir çatışma olarak dayatmaya çalışanlar olduğunu görüyoruz. Ama bunlara asla prim vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz inşallah bu topraklarda birik ve beraberlik içerisinde kardeşçe ebediyete kadar yaşayacağız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hilal ebet payidar kılmak için hep beraberce gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 21. yüzyılın parlayan ülkesi haline geleceğini anlatan Şahin, "Sizlerin çalışmaları ve gayreti ile 21. Yüzyıl Türkiye Cumhuriyetinin yüzyılı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21. Yüzyılı parlayan ülkesi haline gelecektir. AK Partimiz kuruluşundan önceki sorunların meselelerin, krizlerin, kaosların yaşanmaması için aziz milletimizin gönlünden, kalbinden vicdanından süzülerek kurulmuş bir partidir. Biz bu anlayışa bütün vatandaşlarımızı kucaklayarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki 2 yılın yol haritasını oluşturmak amacıyla teşkilat başkanlığımızın Türkiye Yüzyılı buluşmaları programlarını bu yaz bir kez daha gerçekleştiriyoruz. Tüm Türkiye'de gerçekleştirdik bu gün İstanbul'umuzda 39 ilçemizde gerçekleştiriyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla finalini de gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL