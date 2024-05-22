Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki AK Parti MKYK toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak yaklaşık 3 saat sürdü ve sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü.