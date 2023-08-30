AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın ziyaretinde konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan," İnşallah Malatya'yı en güzel bir şekilde ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak'ın Malatya Ticaret Borsası'na (MTB) düzenlediği ziyarette konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, istişare ve işbirliği vurgusunda bulundu.

Depremin yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalara destek vererek sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Özcan, "6 Şubat depreminin üstünden yaklaşık 7 ay gibi bir süre geçti. Ama hayat devam ediyor. İçinde bulunduğumuz şartlara rağmen, Malatya'yı yeniden geçmişte yaşadığımız o güzel haline döndürmek için her alanda yoğun bir çalışma var. Milletvekilimizde seçildiği günden itibaren sahada yoğun bir çalışmayla vatandaşlarımızla görüşüyor. Gerek kalıcı konutların yapılması gerekse de şu anda acil olan konteynerlerde yaşayanların, yaşamlarımın devam ettirmeleri için yoğun bir mücadele var. Kendisine bu konuda çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın bir zamanda Malatya'yı en güzel bir şekilde ayağa kaldırmak için birlikte çalışacağız. Yaşanan sıkıntıları da kendilerine aktararak işbirliği içinde çözüm odaklı olarak her zaman hazırız. Ziyaretten dolayı da çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ise, MTB Başkanı Ramazan Özcan ve yönetim kurulu üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Şehirde normal hayatın devam etmesi için ellerinde gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Hiçbir konunun depremin önüne geçemediğini kaydeden Milletvekili Ölmeztoprak, "Bu dönemde öncelikle bir seçim geçirdik. Bir deprem yaşadık. Hiçbir gündem depremin önüne geçmedi. Şehirde normal hayatın devam etmesi için sahada elimizden geleni yapıyoruz. Malatya Ticaret Borsamız da bir STK olarak 6 Şubat sonrasında gerek üyeleri gerek başkanları olarak hepimiz birer depremzede olarak taşın altına elimizi koyduk. Tarım ve hayvancılık alanında Malatya'mızda için geniş alternatiflerle dolu olan bu alanda bu güzide kuruluşumuzun çalışmaları, bir de depremle ilgili ne yapabiliriz. Ne katkı verebiliriz. Ne sağlayabiliriz yönündeydi. Bilgi ile beraber bütün ilgimizle çözüm noktasındaki desteklerimiz ile Ticaret Borsamızın yanında olacağız. Çözüm bulma alternatif konularda çözüm arama konusunda birlik ve beraberlik içerisinde çalışacağız ve elimizde ne gelirse onu yapacağız" diye konuştu. - MALATYA