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AK Parti'li Kasapoğlu, Menderes'te yüzme havuzuna servis sağlanacağını söyledi

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AK Parti'li Kasapoğlu, Menderes'te yüzme havuzuna servis sağlanacağını söyledi
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AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menderes'te vatandaşlar ve muhtarlarla buluştu, yarı olimpik yüzme havuzu ile gençlik ve spor tesislerini ziyaret etti. Kasapoğlu, havuzdan vatandaşların daha kolay yararlanması için servis imkanı sağlanacağını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Menderes ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi, gençlik ve spor tesislerini ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu ilçedeki programı kapsamında yarı olimpik yüzme havuzu, Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi Spor Salonu, ilçe stadyumu ve Menderes Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti, muhtarlar buluşmasına katıldı.

Dereköy Mahallesi'nde halı saha yapılması planlanan alanda inceleme yapan Kasapoğlu, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

Kasapoğlu, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen'in ilçenin gelişimine yönelik çalışmalarına destek vereceklerini kaydederek, Menderes Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'ndan vatandaşların daha kolay yararlanabilmesi için servis imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

İzmir'in her noktasında vatandaşların spora erişimini kolaylaştıracaklarını belirten Kasapoğlu, "Amacımız gençlerin, kadınların, çocukların, tüm halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve herkesin her imkana, her fırsata erişmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu'na ziyaretlerde Menderes Kaymakamı Murat Karaloğlu, Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici de eşlik etti.

Kaynak: AA
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