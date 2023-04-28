Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe "Beraberliğimizi bozmadan 85 milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz"

Ak Parti İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı '2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş' programı düzenlendi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı koordinesinde 39 ilçede saat 20.23'te '2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş' programı gerçekleştirildi. Bağcılar'daki yürüyüş programına katılan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Beraberliğimizi bozmadan 85 milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz "dedi. Yürüyüş sırasında hep bir ağızdan "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısı da söylenildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 39 ilçede '2023'ten 2053'e Kutlu Yürüyüş' programı gerçekleştirildi. Bağcılar'daki programa AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, kadın kolları üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Programda hep bir ağızdan İstiklal Marşı ve 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısı söylenildi. Saat 20.23'te başlayıp 20.53'te biten yürüyüş öncesi Başkan Kabaktepe bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kabaktepe yaptığı açıklamada, "Sembolik olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılından 2053 yılına yürüyüş yapıyoruz. Bu yürüyüşümüzde 1071'in çalışkanlığı, 1453'ün azmi var. 1920'nin Kuvayı Milli ruhu var. 29 Ekim'in bağımsızlığına olan inancı var. Her zaman ve tarihin her dönümünde bu millete vurulacak zincirleri kırdığını da temsil ediyor. Aynı zamanda Cumhuriyetimiz 100'üncü yılına girerken Türkiye'mizin muasır medeniyetler seviyesinin üstünde dünyanın ilk 10 ülkesinden birisi haline gelmesinin bir ruhu var. 21 yıldır AK Parti iktidarları döneminde özgürlüklerde, siyasette, sanatta, sporda çok başarılar elde ettik. Bugün burada gençlerimizin sesini daha çok duyuyoruz. Onların heyecanını daha çok görüyoruz. Hakikaten gençlerimizin Türkiye yönetiminde ve siyasetinde bir özne hale gelmesi söz sahibi olması noktasında da büyük gayretler gösterdik" dedi.

"Beraberliğimizi bozmadan 85 milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz"

Türkiye'nin bilim teknolojide de iyi yerlere geldiğini ifade eden Kabaktepe, "Eskiden yerli malı haftasında sıralarımıza tarım ürünleri getirirdik. Ama bu gün 2023'te 2053'e yürürken biz yerli malı haftası yaptığımızda sadece tarım ürünlerimizi getirmiyoruz. TEKNOFEST'in açılışında bugün gördük 1 milyon gencimiz otonom araçları ile yer altında yer üstünde suda giden her türlü teknolojik araçlarıyla yerli malı haftası yapacak hale gelmiştir. Bu yürüyüş Türkiye'nin, dünyanın ilk 10 ülkesi haline gelirken yaptığı yürüyüştür. Türkiye Yüzyılına doğru giden bir yürüyüştür. Türkiye'nin büyümesine karşı çıkanlar olabilir, hazmedemeyenler olabilir. Bunu bir türlü kabul edemeyenler olabilir. Bugün Bağcılar Meydanı'ndan İstanbul'un 39 ilçesinden sesleniyoruz. Kim ne diyorsa desin kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye hak ettiği değeri alacak. Birlikteliğimizi beraberliğimizi bozmadan 85 milyon Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.