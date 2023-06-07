AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. 2024 yerel seçimleri için şimdiden çalışmalara başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, "Yeniden İstanbul" sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

Cemil ÖZDEMİR/ AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla bir araya geldi. 2024 yerel seçimleri için şimdiden çalışmalara başladıklarını vurgulayan Kabaktepe, "2023 seçimlerine 1 yıl kala 'Yüz Yüze 100 Gün' ve 'Birlik İrade Zafer' konseptiyle saha çalışmaları yürütmüştük. Şimdi de 2024 yerel seçimleri için "Yeniden İstanbul" sloganıyla yeni bir saha çalışması başlatıyoruz. Hem partimizin var olan belediyelerinin daha güçlü oy oranıyla kazanılması hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere farklı partilerdeki belediyelerin AK Partimiz tarafından kazanılması için Yeniden İstanbul diyerek çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, medya yöneticileri ve köşe yazarlarıyla buluştu. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programa çok sayıda gazeteci katıldı. Programda; AK Parti İstanbul Tanıtım ve Medya Başkanı Fatih Coşar'ın yanı sıra İl Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

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