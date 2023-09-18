AK Parti İl Başkanı Ünsal: "Ahilik geleneği Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor"

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Ahi geleneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine emin adımlarla gitmektedir" dedi.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'de 36.'sı düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ile birlikte katıldı. Kutlamaların açılış programı sonrası esnafı ziyaret eden İl Başkanı Ünsal, partililerle bir araya geldi. Ünsal, yaptığı açıklamada, 2024 yılı yerel seçimlerinde Kırşehir Belediyesini alacaklarını belirtti. Ünsal, "İlk günkü aşk ile çalışarak dinleniyoruz. İnsanlarımızın ve partililerimizin gözünde geçen dönem kaybettiğimiz belediyeyi almak istemenin heyecanını görüyorum. Yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde de Kırşehir Belediyesini alacağımıza inanıyorum" dedi.

Ahiliğin ekonominin de temeli olduğunu anlatan Ünsal, "Ahilik, ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde, ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi duyguları benimser. Meslek örgütü olmasının yanında ahilik manevi de bir terbiye ocağıdır. Toplumsal yaşamın tanziminde de önemli bir rol oynamıştır. Ahi Evran'ın dediği gibi 'Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir'. Ahi geleneği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine de emin adımlarla gitmektedir"diye konuştu. - KIRŞEHİR