AK Parti Grup Başkanı Güler'den Özel'e Tepki: 'Kaba İfadeleri Reddiyorum'

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne yönelik sözlerine, "Her türlü kanun teklifi kıymetlidir. İtiraz edebiliriz, beğenmeyebiliriz, farklı düşüncelerimiz olabilir ancak bunu 'iğrenç' gibi kaba, sığ kavramlarla ifade etmelerini reddediyorum. Kendilerine iade ediyorum." şeklinde tepki gösterdi.

Güler, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Özel'in, dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Meclisin saygınlığına, tecrübesine, birikimine uygun olmayan garip ifadelerine tanık olunduğunu söyledi.

"Özel'in adeta tekerleği patlamış, direksiyonu kırılmış bir kamyon gibi her tarafa çarparak yol alacağını" düşündüğünü ifade eden Güler, söylediklerinin gerçeklerle bir alakası olmadığını belirtti. Güler, Özel'in, milletvekillerinin verdiği kanun teklifine "iğrenç" dediğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sizin verdikleriniz ne? Ben de öyle bir ifade kullansam ne olur? CHP'li milletvekillerinin verdiği kanun teklifleri var. Ben de onlara 'iğrenç' diyorum. Düşünceye katılmayabilirsin, içeriğine itiraz edebilirsin, 'Hayır arkadaşlar, şöyle yanlış.' diyebilirsin. Bu kavram nedir? Kimsin sen? Milletvekilimizin verdiği kanun teklifine nasıl böyle bir ifade kullanabilirsin? Sizin de verdiğiniz kanun teklifleriniz var. İçeriğine katılmam, doğru bulmam, eleştiririm. Eleştir, neresini doğru bulmuyorsun? Efendim 8 taneymiş... Daha kanunu bilmiyor. Yürütme ve yürürlük maddesiyle beraber 9 maddeden ibaret bir kanun. Okumamış, içeriğine hakim değil. Kendisine bilgi veren arkadaşlar nasıl okumuş onu da bilmiyorum. Maalesef çok üzgünüm. Kanun teklifi okumaktan aciz bir Genel Başkan."

Endişeleri dinlemeye ve önerilere açık olduklarını dile getiren Güler, "Yoksa da kusura bakmayın, sizin sadece kuru bir itirazınızla... Aziz milletimizin ihtiyacı olan kanun maddelerini biz elbette getireceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanı Güler, Özel'in ifadelerini reddettiğini belirterek, aziz milletin oylarıyla seçilmiş bütün milletvekillerinin Meclis Başkanlığına verdiği her kanun teklifinin kıymetli olduğunun altını çizdi.

Milletvekillerinin hazırladığı kanun tekliflerinin Meclis Başkanlığının denetiminden geçip, şartları uygunsa ilgili komisyona havale edildiğini anlatan Güler, "Böyle nezaketsiz, kaba, yaralayıcı ifadeleri kendisine iade ediyorum. CHP'li milletvekillerinin de verdiği her türlü kanun teklifi kıymetlidir. İtiraz edebiliriz, beğenmeyebiliriz, farklı düşüncelerimiz olabilir ancak bunu 'iğrenç' gibi kaba, sığ kavramlarla ifade etmelerini reddediyorum. Kendilerine iade ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Rahatsızlığınızı açıkça söyleyin"

Abdullah Güler, kanun teklifi maddelerini tek tek okuyarak, bazı maddelerin, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda düzenlendiğini söyledi. Güler, "Anayasa'nın hükmünü aynen kanuna derç ediyoruz. Neyine itiraz ediyorsunuz Sayın Özel? Korktuğun bir şeyler mi var? Anayasal bir kurum, Devlet Denetleme Kurulunun Anayasal görevini aynen kanuna derç ediyoruz. Ne var bunda? Enteresan." şeklinde konuştu.

Kurul üyeleri ve denetçilerin görevden uzaklaştırma durumlarının da kanun teklifinde yer aldığını anımsatan Güler, "Ne var bu maddelerde? Rahatsızlığınızı açıkça söyleyin. Lafı eveleyip gevelemeyin, üstünü örtmeyin. Meclise saygısızlık yapmayın." ifadelerini kullandı.

Güler, teklifte en düşük emekli aylığının 14 bin 469 lira, asgari ücret desteğinin ise 1000 liraya çıkarılmasının yer aldığını aktararak, Özel'in kullandığı ifadeleri eleştirdi.

Teklifte enerji arz güvenliğine ilişkin hükmün yer aldığını da anlatan Güler, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna savaşı yaşandı. Kuzey Akım Boru Hatlarında ve diğer hatlarda gaz tedarikinde Avrupa Birliği çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ne yaptı Almanya? Termik santralleri devreye aldı. Biz de aynı şekilde, bizim 6'ncı maddemiz şu anda yürürlükte. Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu karar doğrultusunda bu hususlar münhasıran kanunla düzenlenmesi gerektiği için, iptal ettiği için, mayıs ayına kadar da süre verilmiş, şu an yürürlükte bu kanun maddesi. Ama mayıs ayında süre bitiyor. O yüzden kanunla enerji arz güvenliği açısından, yerli kömür kullanan termik santrallerin desteklenmesi açısından bir kanuni düzenlemeden bahsediyoruz. Neyden rahatsız oldunuz Sayın Özel? Yerli ve milli kaynaklarla enerji arz güvenliğine destek sağlayacak bu maddeye itirazınız nedir?"

"Yalan haberi yayınlayanlara hakkımızı helal etmiyorum"

Teklifte, terör ve suç örgütleriyle bağlantılı şirketlere mahkemelerce kayyum atanması halinde, suça konu mal varlığının yönetiminde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) yetkilendirilmesinin de yer aldığını belirten Güler, "Sayın Özel, terör örgütleri ve suç örgütleri açısından bu türden şirketlere mahkemelerce finans konusunda çok ciddi birikimi olan TMSF'nin atanmasından niye rahatsızlık duyuyor? Bunu açıklarsa çok memnun oluruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, terörizmin finansmanı noktasında etkin, caydırıcı, öngörülen tedbirleri aldığı için Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün gri listesinden çıktığını hatırlattı.

CHP'nin internet sitesinde "CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Iğdır Şeker Fabrikası'nın satışını onaylamasına tepki gösterdi." haberinin yer aldığını aktaran Güler, Iğdır'da bir şeker fabrikası bulunmadığını; merkezde mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikalarına ait, depo alanı bile olamayacak 1715 metrekare arsanın satıldığını söyledi.

Yalan haberlerin yapılmasına tepki gösteren Güler, "Bu yalan haberi gerçekmiş gibi yayınlayanlara hakkımızı helal etmiyorum. Yalanla, dolanla, gerçek, hakikat dışı olaylarla toplumu manipüle etmeyin." dedi.

Güler, CHP Kadın Kolları Başkan adayı Linda Gözde Karasu'nun, Beşiktaş Belediyesine yönelik "usulsüzlük" iddialarını hatırlatarak, bunlara cevap verilmesini istedi.

Basın mensuplarının, en düşük emekli aylığına ilişkin sorusuna Güler, "Daha henüz muhalefet şerhi vesaire raporun hazırlanması var. Dolayısıyla süreç şu anda işliyor." yanıtını verdi.