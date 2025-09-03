Eyyüp Kadir İnan: Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, bir zamanlar girilemez denilen dağlarda artık milli yatırımların yükseldiğini belirterek, "Bir zamanlar 'çıkılamaz' denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor" dedi.

Ak Parti'nin "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Van'a gelen AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, parti yöneticileriyle bir araya geldi. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulanan AK Parti Genel Sekreteri İnan, Türkiye Yüzyılı'nın sadece siyasi bir slogan olmadığını belirtti. Türkiye Yüzyılı'nın, Van'ın sokaklarında çocukların güvenle oynayabilmesi ve gençlerin umut bulabilmesi demek olduğunu ifade eden Genel Sekreter İnan, "Biz buradayız. Çünkü Van, bu vizyonun en önemli şehirlerinden birisidir. Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken ana gayemiz büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuzu hayata geçirmek. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı buluşmaları gerçekleştirerek başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere eğitim, sosyal, ekonomik, enerji alanında ortaya koyduğumuz vizyoner projeleri vatandaşlarımıza anlatmak, hemhal olmak amacını taşıyoruz. Vanlı kardeşlerimizle, din, dil, ırk, köken ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın tümüyle birlikte gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'ye birlikte kavuşacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin istikrarsızlık kuşağıyla çevrelenmeye çalışıldığının artık açık açık dillendirildiğini dile getiren İnan, "Gazze'deki soykırımın failleri ülkemize yönelik niyetlerini gizleme gereği dahi duymuyor. Ne yapılmaya çalışıldığının tabii ki bilincindeyiz. Kuşatma girişimlerini delecek kudrete, basirete, tecrübeye ve kararlılığa da ziyadesiyle sahibiz. Ülkemizi içeride zayıflatmayı, dışarıda hırpalamayı hedefleyen bu politikayı hamdolsun boşa çıkartıyoruz. Sınırlarımızın içiyle birlikte ötesinde de bir barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en önemli noktalarından birisinin terörsüz bir ülke vizyonu olduğunun altını çizen İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörün olmadığı bir ülke vizyonudur. Yakın zamanda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Yaşanan dönüm noktasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yıllardır bitmeyen bu davanın yükünü sırtına aldı. O, sadece siyasi bir lider değil; bu milletin derdini dert edinen, gecesini gündüzüne katan bir dava adamı. Bir zamanlar 'girilemez' denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Bir zamanlar 'çıkılamaz' denilen sınır hattında, bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan Van'dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye'ye umut veriyor. Biz kararlıyız, milletimiz yanımızda, liderimiz yanımızda. Sizler için, evlatlarımız için, gençlerimiz için, kadınlarımız için, bizim terörsüz Türkiye hedefimizde başarılı olmaktan başka bir yol yok. Bugün, geleceğimize düne göre daha ümitli bakıyoruz. Terörsüz Van hedefliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefliyoruz. Terörsüz bir coğrafya hedefliyoruz. İşte bu hedeflerimizi sizlerle paylaşmak ve birlikte başarmak için geldik. Sizleri dinlemek için geldik. İstişare etmek için buradayız. Notlarımızı genel merkezimize döndüğümüzde Cumhurbaşkanımızla paylaşacağız." - VAN