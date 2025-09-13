AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: 'Terörsüz Türkiye sürecini soğukkanlı, temkinli ve dikkatli bir biçimde sürdürüyoruz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Terörsüz Türkiye sürecini soğukkanlı, temkinli ve dikkatli bir biçimde sürdürüyoruz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kürşad Zorlu Iğdır'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, AK Parti İl Teşkilatına da nezaket ziyareti gerçekleştiren Zorlu daha sonra basın ile bir araya geldi. Zorlu yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye yüzyılı üç ayak üzerinde oturan sadece Türkiye'mizin değil, bölgemizin de geleceğini yakından ilgilendiren çok önemli bir vizyon. Birincisi Türkiye'yi her sahada kalkındırmak ve birlik ve beraberlik içerisinde iç cepheyi güçlendirerek birlikte yaşama irademizi ülke safına yayacak bir vizyon. Birinci temel öncelik. İkincisi, geçmişinden güç alan, geleceği bu güçle ve vizyonla inşa eden bir dış politika hedefidir. Üçüncüsü ise ülkemizi dünyanın rekabet edebilir ülkeleri arasında sayılı bir noktaya taşıyabilecek bir ekonomik refah çıkışını gerçekleştirebilmek. İşte bu amaçla yani de bugün değerli milletvekili arkadaşlarımızla, genel merkez yöneticilerimizle birlikte Iğdır'a gelmiş bulunuyoruz. Bu programı gerçekleştirirken biraz önce bahsettiğim dış politika temamızın bize verdiği sorumlulukla dedim ki bu sadece Iğdır'la sınırlı kalamaz. Onun için dün değerli arkadaşlarımızla birlikte milletvekillerimizle öncelikle Nahçıvan'a ulaştık değerli arkadaşlar. Çünkü bugün birazdan anlatacağım Türk dünyasıyla olan ilişkilerimiz ve Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu vizyon çerçevesinde Iğdır'la Nahçıvan'ın geleceği tıpkı Türkiye ile Azerbaycan'ın olduğu gibi bir ve bütün hale gelmiştir. Biz önümüzdeki yıllar içerisinde hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Türk dünyasının ve ve Hazar'ın Türkiye'ye açılan kapısı Nahçıvan olduğu gibi bugün büyük bir gururla bunu ifade edebiliriz ki Türkiye'nin de Türk dünyasına ve bu büyük coğrafyaya açılan kapısı işte burasıdır, Iğdır'dır. Sizlerin yaşadığı coğrafyadır değerli arkadaşlar. Türkiye yüz yılı vizyonunun önemli bir parçası olarak bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın ilk cepheyi güçlendirme vurgusuyla ve vizyonuyla başlayan sonra aşama aşama ete kemiğe bürünen terörsüz Türkiye sürecidir. Biz bu süreci gayet soğukkanlı, temkinli ve dikkatli bir biçimde irdeliyoruz, sürdürüyoruz. Bu toplantı vesilesiyle birkaç hususun da altını çizmek istiyorum. Birincisi, provokasyonlara, manipülasyonlara, bu süreci akamete uğratmaya çalışacak bir takım çevrelerin yanlış bilgilendirme yönlendirmelerine karşı dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Dikkatimizin ve özenimizin bir başka yönü de mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyduğu irade ve çalışma biçimi. Burada esas aldığım husus kendini lav etme kararı alan PKK terör örgütünün tüm unsurlarıyla, tüm kollarıyla kendini lav etme sürecinin tam anlamıyla sonuçlandırılmasıdır. Buna ilişkin hukuki ve teknik düzenlemeleri hazırlanarak tavsiye niteliğinde meclisimizin ilgili komisyon hazırlanması sürecidir. Dolayısıyla sadece ülkemiz hattında değil Suriye'de başta olmak üzere tüm kollarıyla bu kararın hayata geçirilmesi bizim temel önceliklerimizden bir tanesi olacaktır. Şu anda devletimizin ilgili kurumları bu hassasiyet içerisinde süreci takip etmekteler. Şu kısa süreye bile rağmen milletimiz Bu konunun gerçekleşmesine yönelik iradesi ve heyecanı son derece olumludur. Özellikle yaşadığımız bu bölgede bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte hemen her sahada güçlü bir çıkış bir kalkınma hamlesinin olacağına büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye devrimimizin önemli ayaklarından bir tanesi de terörsüz bölgeyi inşa edebilmektir. Cumhurbaşkanımızın sadece ülkemiz için değil, yakın coğrafyamız ve bölgemiz açısından da barışı, huzuru ve esas alan anlayışı inşallah bu süreçte birlikte tamamlanacak ve tüm bölgemiz aslında bundan etkilenir. Bunun bir ayağı da elbet de Güney Kafkasya'da yaşanan süreç ve geldiğimiz noktadır. İşte bu özen içerisinde Iğdır'ımızın çok büyük ve tarihi bir öneme sahip olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Kars-Iğdır Aralık Dilucu dmir yolu hattımızın temeli atıldı. Bir yandan biliyorsunuz 5 Mart tarihinde Cumhurbaşkanımız ve yine kıymetli Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Bey'in katılımlarıyla Iğdır- Nahçıvan Doğal Gaz Hattı devreye konuldu. ve Nahçıvan'ın enerji ihtiyacı az güvenliği çerçevesinde çok daha güvenli bir hale geldi. Geldiğimiz bu noktada 224 km'lik bu hattın önemli bir kısmı yaklaşık 150 km'lik kısmı Iğdır hattı olarak değerlendirilebilir. Ne olacak bu hat açıldığında? İnşallah binlerce insanımız burada istihdam edilecek. Ama en önemlisi orta ve uzun vadede Türkiye, Azerbaycan ve dahi Ermenistan'ın da içerisinde yer aldığı bu önemli anlaşmalar zinciri hayata geçirildiği takdirde ki inşallah bu yönde ilerliyor. Orta Koridor dediğimiz yani Çin'i Avrupa'ya bağlayan pek çok ülkenin içerisinde yer aldığı yaklaşık 600 milyar dolarlık büyük bir taşıma ve ticaret kapasitesinin olduğu bölgede müthiş bir hareketlilik olacak. ve bu hattın kendisine özgü pek çok avantajıyla birlikte Azerbaycan'dan Nahçıvan'a, Nahçıvan'dan Iğdır'a bu bölgeye ve bu bölgede Türkiye'miz üzerinden Avrupa'ya, dünyaya açılan büyük bir ulaştırma, lojistik ve enerji hattı inşallah harekete geçecek. ve böylelikle bir yandan terörsüz Türkiye hedefini ve vizyonunu hayata geçiren bir irade, bir yandan Nahçıvan İhtilali hattında Türk dünyasını bütünleştiren bir başka benzer irade inşallah hep birlikte Türk milletinin, Türkiye'mizin geleceğini daha müretteb, daha refah dolu, birlikte yaşama irademizin güçlendiği büyük Türkiye'ye doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim değerli arkadaşlar. Siyaset böyle bir vizyonla, böyle bir inanç ve kararlılıkla bizim tarafımızdan sürdürülürken maalesef ana muhalefet partisi ve onun bazı kolları bakıyorsunuz. Son derece ciddiyetsiz ve bu tarihsel birikimi dikkate almayan çok ciddi bir temelsizlik üzerinde ilerliyor. Düşünebiliyor musunuz? Daha geçen hafta Ana Muhalefet Partisinin lideri bir yabancı gazeteye konuştu. Orada önemli bir ifadesi var. Ne diyor? Sivil itaatsizlikten bahsediyor. Hayatı kilitleriz diyor, yaşamı. Düşünebiliyor musunuz? Biz 86 milyon insanımızı kucaklamaya çalışırken doğudan batıya, kuzeyden güneye barış, refah ve huzuru önceleyen bir iklim de olsun Türkiye'miz dünyada hak ettiği yere hızla gelebilsin, dediğimiz bir noktada bu sorunsuzca açıklamalar gerçekten milletimiz tarafından da takip edildiği kanaatindeyim. Hemen ondan önce kısa bir süre önce ne dedi? Sinop'taki test limanımızla ilgili konuşurken balıklar huzursuz oluyormuş. Doğru bilgi edin. Orada ilgilimiz yetkililerimiz açıkladı. Balıkçılık beş kat ilerlemiş. Kaldı ki biz orada ne yapıyoruz? Normal menzilli, orta menzilli bazı füzelerimizin denemesini yapıyoruz. Diğer zaten ağır dediğimiz o merkezler farklı yerlerde gerçekleşiyor. Yani olmaz böyle. Bugün savunma sanayi hamlemizde yerli ve millilik oranını yüzde 80'in üzerine çıkarılmış bir ülkeden bahsediyoruz. Arkadaşlar, biz ne yaptığımızı biliyoruz. Milletimizin istek ve beklentilerini elbette mevcut bir takım sorunları da biliyoruz. Ekonomi programı güzel bir yolda ilerliyor. Enflasyon 14 aydan fazla bir süredir düşmeye, sürekli düşmeye devam ediyor. ve Merkez Bankası rezervlerimiz 170 milyar doların üzerinde bir noktaya ulaştı. İnşallah bu program sonuçlarını daha da verecek. ve inşallah 2026 vatandaşımızın refahıyla ilgili o beklentilerinin daha fazla karşılandığı bir yıl olacak. İnşallah bu dönemi de hep birlikte geçireceğiz. İnanıyorum ki 2028 seçimleri Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'mizin yeniden bayrağı Türkiye'mizin her yerinde dalgalandırdığı dönem işaret ediyor" dedi. - IĞDIR