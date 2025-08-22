AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Bursa'da "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, " Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yapmayı arzuladığı ve inşasına başladığı bu sürecin inşallah başarıyla neticelendirilmesi halinde Türkiye iç cepheyi tahkim edecek, çok daha güçlü bir konuma gelecek." dedi.

Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ak Parti'nin siyasetinin kapsayıcı ve kuşatıcı olduğunu belirterek, kapsayıcı siyasetlerini, milletten yetki aldıkları günden beri sürdürdüklerini dile getirdi.

Kuruluşundan itibaren 15 ay sonra millet tarafından iktidara getirilmiş tek parti olduklarının altını çizen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Türk siyasi hayatında bunun başka örneği yok. Birçok konuda ilkleri gerçekleştirdik. Siyaset bize göre proje yarışı işidir. Sorunlara çözüm üretme faaliyetidir. Dolayısıyla değerler hepimizin. Onun için 'tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet' diyoruz. Bunları biz tüzüğümüze de derç ettik. 14. maddenin 16'ncı fıkrası olarak. İşte 'tek vatan, tek devlet, tek millet, tek bayrak' derken bunlar sadece Ak Parti'nin değil, bunlar 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının. Bu değerler üzerine siyaset yapmamalıyız. Değerlere bütün halk sahip çıkmalıyız. Siyasi rekabeti projeler üzerinde yürütmeliyiz. Bugün Türkiye'de herhangi bir sorun alanıyla ilgili proje üreten, çözüm önerisi olan AK Parti dışında herhangi bir parti var mı? Maalesef yok. Dolayısıyla siyaset projelerle yapılır, siyasi rekabet projelerle yürütülür."

Hayati Yazıcı, Türkiye'nin önemli ve büyük bir ülke olduğunu altını çizerek, şunları söyledi:

"Böylesi ülkelerin, coğrafi stratejik üstünlüğünü yanında güçlü ve vizyoner liderlere ihtiyaç var. O vizyoner ve güçlü liderin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan kadrosuyla birlikte, ekibiyle birlikte, duruşuyla birlikte, iş görme tarzıyla birlikte Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğünü daha ileriye taşıyan ve dünyada mazlum milletlerin güven noktası haline getiren bu tahkimatı sağlayan bir konumda, bir pozisyonda."

"İç cephenin tahkim edilmesi son derece önemli"

Ekonomi alanında yürütülen çalışmalara da değinen Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorun yaşadığımız konular var. Bunların başında da enflasyon geliyor. Enflasyonla alakalı ilgili birimler, ilgili bakanlık nezdinde gerekli hassasiyet içeren çalışmalar kararlı bir biçimde sürdürülüyor. Bunun belini kırdık, inşallah hedeflediğimiz yere getireceğiz. O zaman çok daha güçlü olacağız. Özellikle dezavantajlı kesimin enflasyondan kaynaklı sıkıntılarını da inşallah aşmış olacağız. Bütün bunların yanında Türkiye'nin, yine Cumhurbaşkanı'mızın Meclis'in açılışında olsun, geçen yıl Malazgirt'teki konuşmasında olsun dile getirdiği 'iç cephenin tahkim edilmesi' son derece önemli. İşte bu bağlamda Türkiye'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yapmayı arzuladığı ve inşasına başladığı bu sürecin inşallah başarıyla neticelendirilmesi halinde Türkiye iç cepheyi tahkim edecek, çok daha güçlü bir konuma gelecek. Güçlü Türkiye'nin hem insanımız için hem bölge için ve hem de dünya sulhu için büyük bir ivme teşkil edeceği ve insanlık için kazanım olacağını ifade etmek isterim."

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcı, bir gazetecinin "Terörsüz Türkiye" ile ilgili sorusunu şöyle cevapladı:

"Türkiye'nin, 'Terörsüz Türkiye' olarak nitelediğimiz bu projenin, başarıyla sonuçlanmasını istemeyen hem içeride hem dışarıda bazı unsurlar var. Diyelim ki 'terör uluslararası boyut kazanmış'. Dünyada değişik bölgelerle işte İspanya'da, İngiltere'de vesaire ülkelerde terörist faaliyetler olmuş ama bunlar belli zaman içerisinde belli yöntemler uygulanmak suretiyle tasfiye edilmiş ve bu örgütlerle kıyasladığınız zaman dünyada en uzun süreli varlığını devam ettiren örgüt, bu örgüt. Türkiye'ye musallat olmuş örgüt. Dolayısıyla uluslararası bağlantı yönleri var. Bunu amaçlarına ulaşmak için, terörün bir aparatı olarak kullanmak isteyen devletler var. Bunlar Terörsüz Türkiye'nin başarılmasını istemiyorlar. Ancak bütün bunlara rağmen inşallah başaracağız."