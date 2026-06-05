Sırakaya: Ateş sarmalında ülkemizi caydırıcılıkla koruyoruz

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, "Çevremizdeki var olan ateş sarmalını görüyorsunuz. Bu ateş sarmalı içerisinde ülkemizi korumak esas ve caydırıcılık olması kıymetli ve değerli" dedi.

Sırakaya, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve onun önderliğinde çıkmış oldukları bu yolda asla kolaya değil zora talip olduklarını söyledi.

Makama, mevkiye, mansıba göre de duruşunu, çizgisini, anlayışını, bakışını, aşkını, davasını değiştirenlerden olmadıklarını belirten Sırakaya, "Vatandaşımızın bize göstermiş olduğu teveccühü yanlış yorumlayanlardan da asla olmadık. Her bir zaferimizle birlikte tevazümüzü büyüttük." diye konuştu.

En önemli hususun seçimi kazanmak değil, gönlü kazanmak olduğunu vurgulayan Sırakaya, "Çünkü gönlü kazanmış olduğunuz insanla birlikte Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Halka hizmet ederseniz Hakk'ın rızasını kazanıyorsunuz. Onun için kısa vadeli 100 metre koşucuları asla olmadık. Bizim hedefimiz hep maraton koşularıydı ve ilk günkü çıkmış olduğumuz süreç içerisinde bir Anadolu ihtilali içerisinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıkmış olduğumuz o günkü heyecanla birlikte aşk ile koşan yorulmaz dedik." ifadelerini kullandı.

Sırakaya, meselenin başarıyı oluşturmak kadar başarıyı sürdürmekten geçtiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim başarı hikayemizin temel paradigmalarının ne olduğuna bakacak olursak, birinci temel paradigmamız AK Parti'de görevli olmak kadar gönüllü olmak esastır. Her bir kardeşimiz bugün görevli olabilir, yarın bir görev değişikliği olabilir. Çünkü AK Parti'de bir görev değişikliği tasviye hareketi değil, sadece teknik direktörün zaman zaman oyuncusunu dinlendirme hareketidir. Onun için AK Parti'de asla başka siyasi hareketlerde olduğu gibi bir tasfiye hareketi olmaz, AK Parti'nin içerisine baktığımız zaman esas olmanın gönüllülük üzerine kurgulu olduğunu bileceğiz. Gitmiş olduğumuz her yerde teyzemizin duasını, amcamızın duasını aldığımız bir ortam içerisinde gönüllülerle birlikte hareket ettiğimizin bilinci içerisinde olacağız."

"Bizim bir fiziki, bir de gönül sınırlarımız var." diyen Sırakaya, "Gönül sınırlarımızın hududu, fiziki sınırlarımızın çok ötesinde ve siz beklenensiniz. Siz aranansınız, siz sorulansınız. Onun için bizim teşkilatımızdaki uhuvvetimiz, muhabbetimiz, kardeşliğimiz çok güçlü olacak. Siz burada ne kadar güçlüyseniz, siz burada ne kadar dik duruyorsanız ben yurt dışındaki temsiliyetimi o kadar güçlü yapıyorum. Arkamdaki var olan güce göre hareket ediyorum. Elhamdülillah nereden nereye geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Sırakaya, 2002 yılında 36 milyar dolarlık ihracatın bugün 273 milyar dolar olduğunu anlatarak, "2002 yılında kişi başına düşen milli gelirimiz 3 bin dolar seviyesindeydi, elhamdülillah 18 bin dolar. Milli ekonomimizin büyüklüğü o dönemde 236 milyar dolardı. Elhamdülillah 1.7 trilyon dolar." şeklinde konuştu.

Geçmişte toplamda 200 milyon dolar olan savunma sanayisi ihracatının bugün 10 milyar doların üzerine çıktığını aktaran Sırakaya, şöyle devam etti:

"ATAK helikopterimizi mi ararsınız, KAAN'ımızı mı ararsınız, KIZILELMA'mızı mı ararsınız göklerde. Yere baktığınız zaman ALTAY tankına mı bakarsınız, denizlere baktığınız zaman TCG Anadolu'ya mı bakarsınız? 'Efendim biz sizden daha Atatürkçüyüz'. Neye göre kardeşim? Söyleme göre. Değerli kardeşim daha Atatürkçü olmak, Atatürk'ün çizdiği hedeflere senin daha yakın olup olmamanla ilgili. 'İstikbal göklerdedir' sözünü gerçekleştiren AK Parti'dir ve bu anlamda konulmuş olan hedefi gerçekleştiren siyasi hareketin ismi AK Parti ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Bölgedeki gelişmelere işaret eden Sırakaya, şunları kaydetti:

"Çevremizdeki var olan ateş sarmalını görüyorsunuz. Bu ateş sarmalı içerisinde ülkemizi korumak esas ve caydırıcılık olması kıymetli ve değerli. Caydırıcılık olması ülkene gelen bir saldırıyı önleyebilmek değildir. Caydırıcı olmak demek sana taş atana kaya atacağının bilinci içerisinde taş atacak olanın iki kez kendisini hesap etmesidir. Allah'a hamd olsun biz bugün bize taş atacak olanın başına balyoz indirecek güçteyiz. Bugün Allah'a hamd olsun eğer Azerbaycan'daki işgal edilmiş olan topraklar azat edilmişse bunda Türkiye'nin belirgin rolü olmuştur. Bugün Allah'a hamd olsun artık terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak terör örgütleriyle birlikte Türkiye'yi herhangi bir şekilde köşeye sıkıştırılamayacak olduğunun görülmüş olması son derece kıymetli ve değerlidir. İnşallah önümüzdeki süre içerisinde ülkemizde ve bölgemizde terörsüz bir bölgeyi şekillendirerek, tahkim ederek Allah'ın izniyle tutabilenin aşk olsun diyebileceğimiz bir sürece doğru hızla ilerliyoruz."

Daha sonra Vali Muammer Erol ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret eden Sırakaya, Altınordu ilçesinde de esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.