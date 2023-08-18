AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaları inceledi

Çanakkale'de AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programı çerçevesinde kente gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar hakkında OSB Müdürü Alper Altınok'tan brifing aldı.

Çanakkale'de AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' çerçevesinde parti teşkilatıyla bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kentteki bir dizi toplantı ve temaslarının ardından Ezine ilçesine geçti. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ezine'deki programında ilk olarak Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi idari binasına geldi. Yazıcı ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve partilileri, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok karşıladı. İdari binada basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, Ezine Gıda OSB Müdürü Alper Altınok, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya, Ezine Gıda OSB hakkında brifing verdi.

Brifingin ardından Hayati Yazıcı, basına kapalı olarak Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel'i ziyaret edecek. - ÇANAKKALE