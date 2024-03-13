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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, EOSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti

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AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, işçilerin taleplerini dinledi ve projeler hakkında bilgi verdi.

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu.

Hatipoğlu beraberindeki Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hamid Yüzügüllü ile E Osb'deki bazı fabrikaları ziyaret etti. Fabrika yöneticileri ile buluşmalarının ardından çalışma alanlarını gezerek, üretim faaliyetleri hakkında bilgiler alan Hatipoğlu, işçilerle de bir araya gelip yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi.

Çevre yolu, tramvay ulaşımının olmayışı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini ifade eden Hatipoğlu, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 90 gündür sahalardayım. Yeşiltepe, Sütlüce, Gündoğdu, Fevzi Çakmak, Huzur, Erenköy, 71 Evler ve Karapınar gibi mahallelerimizde hizmetin eksikliğini görüyoruz. Buralarda imar sıkıntılarını görüyoruz. İnşallah bu imar sıkıntılarını gidereceğiz. Ulaşım sıkıntıları da vatandaşlarımızı zorlamaya devam ediyor. Bu sebeple bütün hemşehrilerimiz bize dert yanıyor. OSB'de çalışan 70 bin işçimizin, kardeşimizin trafik sorunu var. Çok erken saatlerde servise binmek zorunda kalıyorsunuz. Bu trafik sorununu muhakkak çözülmesi lazım. Trafiği azaltmak için raylı sistemleri organize sanayiye getireceğiz. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Biz, Eskişehir'de genç bir jenerasyon olarak, yeni bir vizyon koymak istiyoruz. Biliyorsunuz 25 yıldır devam eden bir belediye var. Bu belediyenin yerine getirmediği hizmetleri vatandaşlarımızla buluşturarak, nasıl hizmet edeceğimizi sizlere göstermek istiyoruz. Bu çerçevede kadın çalışan istihdamının daha etkili olabilmesi için mahallelerde kreş sayılarının artırılmasını sağlayacağız. Bu kreşler günün 12 saatinde hizmet vererek, çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak."

Kaynak: AA / Politika

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