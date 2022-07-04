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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Dodurga'daki seçimi değerlendirdi Açıklaması

AA - Sinan Uslu - Politika
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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Dodurga'daki seçimi değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Dodurga'da yapılan seçimle ilgili "'Geliyor gelmekte olan'ı işte böyle sandıktan çıktıklarında görecekler.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Dodurga'da yapılan seçimle ilgili "'Geliyor gelmekte olan'ı işte böyle sandıktan çıktıklarında görecekler. 2023'te de önlerine çıkacak sonuç bu." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, milletin, hakikatleri gördüğü için muhalefete ders verdiğini söyledi.

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimde AK Parti'nin adayının oyların yüzde 90'ına yakınını alarak seçildiğini dile getiren Aydemir, "Sahici anket seçimdir, sandığa gideceksin, sandıktan çıkana bakacaksın." diye konuştu.

Milletin sahici olanla sahte olanı ayırdığını belirten Aydemir, milletin, ilmiyle irfanıyla çok sayıda siyasetçiye ve genel başkana ders verecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Sandıktan çıkan sonucun ortada olduğuna dikkati çeken Aydemir, "Onların yerinde ben olsam şu sonuçtan sonra utanırım, sıkılırım, milletin önüne çıkamam. Şimdi sıkılmadan eleştiri getirecekler. Biz biliyoruz ama Allah'ın izniyle hani diyorlar ya 'geliyor, gelmekte olan.', 'Geliyor gelmekte olan'ı işte böyle sandıktan çıktıklarında görecekler. 2023'te de gelmekte olan, önlerine çıkacak sonuç budur. Görecekler." ifadelerini kullandı.

AA / Sinan Uslu - Politika

İbrahim Aydemir Milletvekili Çankırı Erzurum Politika Haberler

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