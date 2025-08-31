AK Parti'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

? AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek için yapılan hiçbir şey pazarlık değildir, taviz değildir." dedi.

Kayseri'de Kadir Has Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Elitaş, burada yaptığı konuşmada, bir dava için mücadele ettiklerini ve 24 yıldır bu uğurda çok çalıştıklarını söyledi.

AK Parti'nin hizmetlerini anlatan Elitaş, binlerce kilometrelik kara yolu, demir yolu, hızlı tren, havaalanları, üniversiteler, şehir hastaneleri yaptıklarını ifade etti.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Elitaş, "Terörsüz Türkiye'yi inşa etmek için yapılan hiçbir şey pazarlık değildir, taviz değildir. Terörü tamamen bitirmektir. Türkiye'yi huzura kavuşturabilmek, 'Terörsüz Türkiye'yi oluşturabilmek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için olmazsa olmaz şartlardan biridir. İnşallah yapılan faaliyetlerin, komisyonun yaptığı gayretlerin sükunet ve sabırla takip edilerek, bizi tahrik etmeye çalışanların hiçbirinin tahrikine kulak asmadan 'Terörsüz Türkiye'yi ortaya çıkarabilmek, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edebilmek için AK Parti teşkilatlarının üzerine düşeni yapacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ana muhalefete eleştirilerde bulunan Elitaş, şöyle devam etti:

"Baklava kutusuyla para taşıyanlar, bu hırsızlığı, ahlaksızlığı nasıl içlerine sindirerek 'bunlar komplo' diyerek iddia ediyorlar? İnanın onlar bunları yaparken, bunu yok saymaya çalışırken, bu milletin bir evladı olarak ana muhalefet partisinin içinde bulunduğu durumun hazin halini gördükçe gerçekten çok üzülüyorum. Olmaz böyle bir şey. Hırsızlıkla, yolsuzlukla, balya balya paralarla teşkilatını satın almaya çalışan, birilerine zorla yapılan bağışlarla il teşkilatı alan bir siyasi parti, ana muhalefet partisi olamaz. Hatta siyasi parti olamaz."

"40 yıllık terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de "Terörsüz Türkiye" sürecine değindi.

40 yıllık terörün ülkeye maliyetinin 2 trilyon dolar olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada ya silah bırakırlar, ya silah bırakırlar. Bırakmadıkları noktada bizim terörle mücadelemiz asla ara vermiş değil, asla bitecek değil. İnşallah 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi de Allah'ın izniyle başaracağız. Yıllarca bu terör örgütünün milletimizden aldığı, istismar ettiği, maddi ve manevi kalkınmamızı tamamına erdirecek, imkanları da inşallah milletimizle buluşturacağız. 40 yıllık terörün ülkemize maliyeti 2 trilyon dolar. Yılda 50 milyar dolar bir kaynağı biz bu terörden dolayı kullanamıyoruz. İnşallah 'Terörsüz Türkiye'yi başardığımızda, esnafıyla, işçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle, sanayicisiyle bu imkanın milletimizle buluştuğu yepyeni bir geleceğin kapılarını hep birlikte aralayacağız."

Konuşmaların ardından toplantıya katılan teşkilat üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi.