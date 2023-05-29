AK Parti Balıkesir milletvekilleri mazbatalarını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Balıkesir'den AK Parti milletvekili olarak seçilen ve aralarında Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un da bulunduğu 4 milletvekili, mazbatalarını aldı.

AK Parti'den milletvekili seçilen Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İsmail Ok, Mustafa Canbey ve Ali Taylan Öztaylan Balıkesir Öğretmenevine geldi.

İl Seçim Kurulu yetkilisinden mazbatalarını alan milletvekilleri toplu fotoğraf çektirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, burada yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Güçlü ve büyük Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini belirten Uygur, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle birlikte inşa edeceğiz, bu süreçte bütün gayretini ortaya koyan, canla başla çalışan bütün teşkilatımıza, il başkanımıza, bütün belediye başkanlarımıza, bütün dava ve yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Milletimizden aldığımız emanetin ve sorumluluğun bilincindeyiz. Bu emaneti en iyi şekilde taşımak, milletimize ve Balıkesir'imize en güzel şekilde hizmet edebilmek için canla, başla gayret edeceğiz."

Programa, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile ilçe belediye başkanları ve partililer de katıldı.