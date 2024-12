Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Burdur İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti olarak 23 yılda Türkiye'nin gücüne güç kattıklarını belirterek, Filistin'in özgürlüğü, Suriye'nin huzuru ve tüm mazlum coğrafyaların refahı için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Göktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin de katılımıyla Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'nde, eşsiz gölleri, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Anadolu'nun huzurlu şehri Burdur'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyen Göktaş, "'Millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşe devam.' diyen AK Parti'mizin tüm kadrolarıyla millete hizmet yolunda durmadan, yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz. 85 milyon vatandaşımızın huzuru ve refahı için her alanda gerçekleştirdiğimiz reformlarla güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz." diye konuştu.

Göktaş, AK Parti'nin her daim büyük heyecanla milli hedeflerine yürüyenlerin, Türkiye sevdasıyla yoğrulmuş, milli iradenin desteğiyle büyümüş, azim ve kararlılıkla ilerleyenlerin partisi olduğunu vurguladı.

AK Parti'nin milli hakimiyetin üstünde hiçbir gücü tanımayanların, milletin hayallerini gerçek kılanların partisi olduğuna dikkati çeken Göktaş, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin takdiri ve desteğiyle büyüyen AK Parti, Türkiye'nin büyümesinde her zaman öncü misyonu yerine getirmiştir, getirmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, siz kıymetli dava arkadaşlarımızla 'Yaparsa AK Parti yapar.' dedik ve çok değerli yollar kat ettik. 23 yılda hakikat yolunda ilerledik, her daim milletimizin yanında olduk. 23 yılda vatandaşlarımızın huzuruna her zaman söz verdiğimiz gibi lafla değil, icraatla çıktık, Türkiye'nin gücüne güç kattık. Gücümüzün kaynağı, aziz Türk milletinin bizatihi kendisi oldu. Gücümüzü, durmak, yorulmak nedir bilmeyen AK gençlerden, Türkiye'yi büyüten, istikrarı sürdüren AK kadınlardan, siz kıymetli kardeşlerimizden, gece gündüz demeden 7'den 77'ye emek veren AK teşkilatımızdan aldık."

Göktaş, teşkilatlarının Türkiye'nin dirliğinin ve birliğinin teminatı olduğuna işaret ederek, Burdur'u sadece gönülden sevmekle kalmadıklarını, hizmetleriyle de ileriye taşıdıklarını söyledi.

"AK Parti, gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki mazlumların umududur"

Burdur'a 23 yılda 60,5 milyar lira yatırım yaptıklarından bahseden Göktaş, kentte kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin hayatını kolaylaştıracak, refahı artıracak adımları attıklarını vurguladı.

Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Göktaş, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin temelinde, milletimize olan sarsılmaz sevdamız, hizmet tutkumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşümler vardır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK Parti, sadece bir milletin değil, gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki mazlumların umududur. Tarihin doğru tarafında yer alanların, merhametle hareket edenlerin, zulme ve haksızlığa karşı direnenlerin yanında saf tutmaktır. Suriye'de özgürlüğün şafağı sökerken hakikatin gür sesi, Suriye halkının refahı ve esenliği için barışın teminatı olmaktır. Filistin davasının yılmaz savunucusu, Kudüs'ün onurlu muhafızı olmaktır. Bu inançla Filistin'in özgürlüğü, Suriye'nin huzuru ve tüm mazlum coğrafyaların refahı için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Sarsılmaz inançla kutlu davada emin adımlarla ilerlediklerini belirten Göktaş, milletin iradesiyle en çetin badireler karşısında dahi dimdik ayakta kalarak, asırlardır süregelen birlik ruhuyla güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, bundan sonra da hizmetleriyle, eserleriyle ülkeye değer katmaya devam edeceklerini vurgulayarak, 85 milyon vatandaşı kucaklayan siyaset anlayışıyla hizmetleri sürdüreceklerini aktardı.

"Türkiye Yüzyılı" hedeflerine el ele vererek ulaşacaklarına işaret eden Göktaş, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, İl Başkanı Mustafa Özboyacı ve yeni yönetimine başarı temenni etti.