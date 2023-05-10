Ahmet Türk, Yeşil Sol Parti mitinginde konuştu

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Yeşil Sol Parti'nin mitinginde; "İktidar partisi gideceğini görüyor. Ne yapıyor? İmralı'ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşü yasakladınız. Şimdi Sayın Öcalan'ın kapısına gidiyor, bir oy için Kürt halkına yaptığı zulmü unutarak, farklı bir siyaset, farklı bir anlayış ile yola çıkıyor" dedi.

Yeşil Sol Parti, milletvekili adayları ile birlikte dün; Mardin'in Nusaybin ilçesinde miting düzenledi. Mitingde, cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sesli mesajı dinletildi. Mitinge katılan, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk şunları söyledi:

"Bunun için 14 Mayıs seçimleri, bizler için çok önemlidir. Gençlere hitap ediyoruz. Halkımıza yardımcı olacaksınız. Bir oyumuzun iptal edilmemesi için, yanlış kullanılmaması için ev ev dolaşacaksınız ve Yeşil Sol Parti'nin altına mühür vuracaksınız. Bu gençlerin, görevi. Bu bütün Nusaybin halkının görevi. Bu konuda herkesi eğitmeniz lazım.

İktidar partisi gideceğini görüyor. Ne yapıyor? İmralı'ya heyet gönderiyor. Peki, yıllarca aile görüşünü yasakladınız, avukatları ile görüşü yasakladınız. Şimdi Sayın Öcalan'ın kapısına gidiyor, bir oy için Kürt halkına yaptığı zulmü unutarak, farklı bir siyaset, farklı bir anlayış ile yola çıkıyor."

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinden avukatları aracılığıyla kullandığı Twitter hesabında 25 Nisan'da yaptığı açıklamada; "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi 'terörle' iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu iki yüzlülüğün takdirini size bırakıyorum" mesajını vermişti.