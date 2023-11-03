Ahlat'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

İlçedeki Ulu Camii önünde Cuma namazı çıkışı Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenen protestoya, vatandaşlar da destek verdi. Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan program basın açıklamasının okunmasıyla devam etti. Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Platformu Ahlat Temsilcisi Lütfü Eminoğlu, "Bugün Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik yapmış olduğu savaş suçlarına karşı yapılması gerekenler hakkında toplanmış bulunuyoruz. Bugün Filistin'de, Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da Müslümanların inancı ve kutsalları Siyonist işgalcilerin postallarıyla çiğnenmekte, bu kutsallarımıza sahip çıkmak, namaz kılmak, oruç tutmak kadar ehemmiyetli bir ibadettir. Bizler bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz ve diyoruz ki, canımızla, kanımızla, malımızla ve evladu iyalimizle ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Bu yolda üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" dedi.

Basın açıklamasının ardından yapılan dua ile birlikte protesto sona erdi. - BİTLİS