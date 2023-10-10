Afyonkarahisar'da Genel Asayiş, Uyuşturucu ve Terörle Mücadele Çalışmaları Hakkında Toplantı Düzenlendi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, güvenlik güçlerinin kentteki genel asayiş, uyuşturucu ve terörle mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar hakkında toplantı düzenledi. Yiğitbaşı, yapılan çalışmaları ve elde edilen sonuçları açıkladı.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, güvenlik güçlerinin kentteki genel asayiş, uyuşturucu ve terörle mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar hakkında toplantı düzenledi.

Yiğitbaşı, İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde 1 Ocak-4 Ekim'de 18 bin 664 genel asayiş olayı meydana geldiğini söyledi.

Bu olayların aydınlatılma oranının yüzde 91 olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, "Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) ile 9 bin 596 aracın sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde 17 bin 904 kişi ile 8 bin 787 araç sorgulanmış, 24 şüpheli yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmiştir. Jandarma ekipleri, 160 faili meçhul olayı aydınlatmıştır. Ayrıca, 9 ayda 3 bin 999 şüpheli yakalanmış, 583 zanlı tutuklanmıştır." dedi.

Yiğitbaşı, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği 710 operasyonda yaklaşık 38 kilogram uyuşturucu madde, 230 binin üzerinde uyuşturucu hap (sentetik) ve 5 bin kök kenevir ele geçirdiğini vurguladı.

Uyuşturucu operasyonlarında 186 zanlının tutuklandığını aktaran Yiğitbaşı, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2023'nda yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucunda ve mayısta yapılan planlı operasyonda 814 personelin katılımı ile şüphelilerin 94'ü tutuklanmıştır. Afyonkarahisar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne', 'Narko-Rehber', 'Narko-Yetişkin', 'Narko-Nokta' ve 'Narko-Gençlik' projeleri kapsamında da toplamda 52 faaliyet gerçekleştirilerek 11 bin 300 katılımcıya eğitim ve bilgilendirme yapılmıştır." diye konuştu.

"104 terörle mücadele operasyonu"

Yiğitbaşı, güvenlik güçlerinin 13 bin 61 litre motorin, 31 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 bin 328 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 4 bin sikke, 9 bin gümrük kaçağı emtia ve 32 tabanca ele geçirdiğini belirtti.

Afyonkarahisar'da "Kafes Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin de tutuklandığını aktaran Yiğitbaşı, 9 ayda terörle mücadele kapsamında 104 operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda yakalanan 115 şüpheliden 33'ünün tutuklandığına dikkat çeken Yiğitbaşı, "Terörle mücadele olaylarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalanan şüpheliler, bir önceki döneme göre yüzde 188 oranında artmıştır." ifadesini kullandı.