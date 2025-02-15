Adalet Bakanı Tunç: Hukuk güvenliği sayesinde yabancı yatırımcılar ülkemize geldi

TÜSİAD Genel Kurul toplantısında açıklamalarda bulunan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın "Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz. Bunun nedeni çöken sistem" sözleri tepkilerin odağında. Soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'a Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ülkemize gelen yabancı sayısındaki artış üzerinden örnek vererek sert çıktı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin güvenilir hukuk yapısıyla ekonominin de güçlenmesine öncülük ettiğini belirterek, hukuk güvenliği sayesinde yatırım ortamının 2002'de sadece 15 milyar dolarken bugün 272 milyar dolara ulaştığını söyledi. Adalet Bakanı Tunç, Türkiye'nin hukuk sistemi ve adalet yapısındaki istikrarlı politikalarıyla yabancı yatırımcıların da gözdesi haline geldiğini kaydetti.

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİLDİR"

Türkiye'de yargının bağımsız ve tarafsız olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Sivil toplum kuruluşları görüşlerini sonuna kadar açıklayabilir. Özgür bir ortam var. Ama bu açıklamayı yaparken anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde de yürüyen soruşturmalarla ilgili yargıyı etkilemeye yönelik beyanlardan kaçınmak gerekir. Türkiye eski Türkiye değildir. Ayrıcalıklı kesimlerin yön verdiği Türkiye'nin artık geride kaldığını anlamayanların hala olduğunu az da olsa görüyoruz. Şunu bilmelidirler ki hiç kimse veya hiçbir kuruluş kendisini millet iradesinin ve hukukun üstünde göremez. Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden milletimizin asla şüphesi olmasın." dedi.

"HUKUK GÜVENLİĞİ SAYESİNDE YABANCI YATIRIMCILAR ÜLKEMİZE GELDİ"

Hukuk güvenliği sayesinde Türkiye'de 22 yılda yatırım ortamında da önemli yol kat edildiğini belirten Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"22 yıl önceki Türkiye'deki yatırım ortamıyla bugünkü yatırım ortamını kıyasladığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Türkiye'deki hukuk düzeni, hukuk güvenliğinin tahkim edilmesi sayesinde yatırım ortamı gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir. Eğer Türkiye'de yatırım ortamı gelişmeseydi hukuk güvenliği sağlanmasaydı bugün gerek ihracatta gerek yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde bu denli başarı sağlanabilir miydi? Bakın bu güven ortamı sayesinde 2002'de 36 milyar dolar olan ihracatımız bugün 260 milyar doların üzerine nasıl çıkmıştır? Türkiye'deki üretim ortamı, yatırım ortamı, hukuk güvenliği olmasa, üreticiler, organize sanayi bölgelerini, fabrikalarla doldurabilir miydi? Bunu en net görecek olan işadamlarımız, sanayicilerimizdir. 2002'ye kadar sadece toplamda 15 milyar dolar olan yabancı sermaye miktarı ülkemizde 272 milyar dolara yaklaştı. Eğer Türkiye'de hukuk güvenliği olmasa yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi?"

"MASA BAŞINDA HAZIRLANAN ENDEKSLERLE ÜLKEMİZİ KARALAYAMAZLAR"

Masa başlarında hazırlanan birtakım endekslerle Türkiye'nin yaftalama çalışmalarına milletin müsaade etmeyeceği ifade eden Bakan Tunç, "Türkiye'yi, daha demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerle kıyaslayarak, onları Türkiye'nin önünde gösterenendekslere,masabaşındahazırlanankarapropagandalarlaülkemizi karalamaya yönelik çalışıyorlar. O listelere milli irada asla itibar etmez. Hiç kimse ülkemizi masa başında hazırlanan endekslerle karalayamaz. Türkiye'de demokrasi vardır, fikir özgürlüğü vardır. Serbest girişim vardır ve işte 15 milyardan, 272 milyar liraya yükselen yabancı sermaye yatırımı vardır. 35 milyar dolardan 262 milyar dolara yükselen ihracat vardır. Hukuk güvenliği olmasa bu yükselme olur mu? Türkiye'yi asılsız endekslerle aşağıda göstermeye çalışan yabancılar var. Bu yabancılardan bu listeleri alıp, onların sözcülüğünü ülkemizde yapan siyasetçiler de var." diye konuştu.

TÜSİAD'IN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

TÜSİAD'ın 13 Şubat'ta toplanan Genel Kurulu'nda derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuştu.

"Ülke olarak moralimiz bozuk. Güven bunalımı yaşıyoruz" diyerek konuşmasına başlayan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 6 Şubat depremlerinden bu yana yaşanan ve kamuoyunda ihmal şüphesiyle gündeme gelen trajik olaylardan bahsetti ve şu tespitlerde bulundu:

"Kurallarımız vardır ama uymayan çoktur, yeterli denetim yoktur. Bu ölümlerin ana nedeni sistem bozukluğudur. Bu sistemin nasıl düzeleceği çok net bellidir. Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir."

Siyasi olaylar açısından da son dönemdeki gelişmeleri "olağanüstü" olarak nitelendiren Aras, muhalefet partilerine ait belediyelerdeki gözaltılar, Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanması ve teğmenlerin TSK'dan ihracı gibi olaylara da değindi.

Aras, "Çok kısa sürede arka arkaya gelen bu olayların toplumda "endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" dedi.

Konuşmasında enflasyonun beklenen hızda olmasa da gerilemesi ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin güçlenmesi gibi olumlu gelişmelerden bahseden Aras, enflasyonla mücadelede kararlılığın sürmesine vurgu yaptı.

İLK AÇIKLAMA BAKAN TUNÇ'TAN GELMİŞTİ

TÜSİAD yönetiminden gelen açıklamalara ilk tepki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan gelmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, "Hukuk düzenine yönelik her türlü müdahale girişimine karşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukuk çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık vereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yapmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmak için çaba göstermelidir" ifadelerini kullanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.