ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in ardından geldiği Filistin'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail'in ardından Filistin'in Batı Şeria bölgesine geldi. Bakan Blinken, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Blinken, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü. - RAMALLAH