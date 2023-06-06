ABD Başkanı Biden kabine üyeleriyle bir araya geldi
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Borç limitinin artırılmasıyla ilgili uzlaşıya varan Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Amerikan demokrasisinin işleyebildiğini kanıtladığını söyleyen Biden, kabine üyeleriyle altyapı, istihdam, sınır güvenliği ve iklim değişikliği gibi konulara odaklanacaklarını belirtti. Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili sorulara ise 'Ukrayna'ya yardım edeceğiz' yanıtını verdi.
NEW ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle bir araya geldi.
Borç limitinin artırılarak ABD'nin temerrüde düşmesini önleyen anlaşmanın önemine değinen Biden, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin uzlaşıya vararak "Amerikan demokrasisinin işleyebildiğini" yeniden kanıtladıkları değerlendirmesinde bulundu.
Kabine üyeleriyle Amerikan halkına hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Biden, altyapı ve istihdam alanındaki yatırımlar, sınır güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara odaklandıklarını söyledi.
Biden'a Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili Rusya'ya mesajının ne olduğuna ilişkin sorular da yöneltildi.
Biden, gazetecilerin sorularına, "Gitmiyoruz. Ukrayna'ya yardım edeceğiz." yanıtını verdi.