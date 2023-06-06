ABD Başkanı Biden kabine üyeleriyle bir araya geldi

Borç limitinin artırılmasıyla ilgili uzlaşıya varan Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Amerikan demokrasisinin işleyebildiğini kanıtladığını söyleyen Biden, kabine üyeleriyle altyapı, istihdam, sınır güvenliği ve iklim değişikliği gibi konulara odaklanacaklarını belirtti. Ukrayna'daki Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili sorulara ise 'Ukrayna'ya yardım edeceğiz' yanıtını verdi.