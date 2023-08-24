ABD askerlerinin Irak'taki hareketliliği Suriye ile ilgili

Bağdat yönetimi, ABD askerlerinin son günlerde ülke içindeki hareketliliğinin Irak ile ilgili olduğu iddialarını yalanlarken, bu durumun Suriye'yle alakalı olduğunu ifade ediyor.

Bağdat yönetimi, ABD askerlerinin son günlerde ülke içindeki hareketliliğinin Irak ile ilgili olduğu iddialarını yalanlarken, bu durumun Suriye'yle alakalı olduğunu ifade ediyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Güvenlik Danışmanı Halid el-Yakubi, ABD güçlerinin son günlerde Irak'taki askeri hareketliliği ve bu askerlerin Irak'ta yeniden konuşlandırılacağı iddialarıyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Irak'a askeri sevkiyat yaptığı yönündeki iddiaların "asılsız" olduğunu söyleyen Yakubi, "ABD askerlerinin hareketliliğini ve yeniden Irak'ta konuşlanacağı haberlerini sadece bazı basın organlarından duyuyoruz ancak resmi kaynaklar bunu doğrulamıyor." dedi.

Söz konusu iddiaları reddeden Yakubi, hareketliliğin ABD'nin Suriye tarafında yapacağı askeri değişikliklerle ilgili olduğunu ifade etti.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi'nin 7 Ağustos'taki ABD ziyaretindeki heyette yer alan Yakubi, ABD tarafıyla yapılan müzakerelerde de askeri birliklerin Irak'ta bulundurulması meselesinin gündeme gelmediğini aktardı.

"Irak ve ABD arasındaki güvenlik müzakereleri başarıyla sonuçlandı." diyen Yakubi, bu kapsamda Irak'ın egemenliğine aykırı durumlar olmayacağını ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'taki DEAŞ'la mücadele edebileceğini söyledi.

Irak'ın çeşitli bölgelerinde ABD'nin askeri araçlarla sevkiyat yaptığı iddia edilirken, buna dair teyit edilmemiş bazı görüntüler de sosyal medyada yayımlandı.

Iraklı askeri uzmanlar da tartışmalara neden olan ABD'nin ülkedeki son günlerdeki askeri hareketliliğini AA muhabirine değerlendirdi.

"ABD, Suriye'nin doğusundaki egemenliğini genişletmek istiyor"

Askeri uzman Muayyed Ciheyşi, Irak'ın şu aşamada yabancı muharip askerlere ihtiyacı olmadığını, DEAŞ'lı teröristlerin sayısının da 200-300'ü geçmeyeceğini ve saldırı düzenleme kabiliyetleri olmadığını vurguladı.

Ciheyşi, ancak Irak güvenlik güçlerinin gelişmiş silahları kullanabilmek için eğitime ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

ABD askerlerinin Irak'taki askeri hareketliliğinin güç gösterisi olduğunu savunan Ciheyşi, şunları kaydetti:

"ABD, İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye silah, patlayıcı ve askeri takviye göndermesini önlemek istiyor. ABD, İran, Irak, Suriye ve Lübnan arasındaki bağlantıyı kesmeyi amaçlıyor.

Suriye'nin doğusunda bu nedenle operasyon düzenliyorlar. ABD, Elbu Kemal Sınır Kapısı ve o hattın tamamen kendi kontrolünde olmasında ısrarcı."

Ciheyşi, ABD'nin, Suriye'nin doğusundaki egemenliğini genişletmek istediğini de sözlerine ekledi.

"Bu rutin bir işlem olarak görülemez, güç gösterisi de değil"

Bir başka Iraklı askeri uzman Muhammed Sabır da ABD'nin son günlerdeki askeri hareketliliğini İran karşıtı bir çizgide yorumladı.

Sabır, "İran'a bağlı milis gruplar, İran-Irak-Suriye-Lübnan arasında silah ve askeri malzemeler göndermek için Elbu Kemal Hattı'nı kontrol altında tutuyorlardı. ABD şimdi o hattı kesti. Burası çok önemli ve stratejik bir nokta." değerlendirmesinde bulundu.

Bu durumun, İran'ın Suriye ve Lübnan'daki müttefikleriyle bağlantısının kesilmesi anlamına geleceğini ifade eden Sabır, "Bu şekilde İran, Akdeniz'e de ulaşamaz. Aynı zamanda ABD, İran'ın bölgede kurduğu Şii Hilali'ni de kesmiş durumda." diye konuştu.

Sabır, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD'nin askeri hareketliliği sıradan değil, büyük bir savaşın habercisi. ABD'nin bu hareketliliği 1991 ve 2003'tekine benziyor. ABD, 2 büyük savaş uçağıyla asker indirdi. Bu rutin bir işlem olarak görülemez, güç gösterisi de değil. Savaş amacı olmazsa bu askeri hareketlilik olmaz."???????

ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Alina Romansky, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüşmesinde, Irak'taki ABD askeri hareketliliğinin Irak ile ilgili olmadığını söyleyerek Irak ile ortak çıkarlar üzerine kurulu işbirliğini sürdürmek istediklerini kaydetmişti.