AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kosova'nın çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasını ve Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanımasını istedi. Von der Leyen, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü ve ortak basın toplantısı düzenledi. Ayrıca Kosova vatandaşlarının Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmeye başlaması konusunda kutlama yaptı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kosova ve Sırbistan arasında normalleşme için Sırp Belediyeler Birliği kurulmasını ve bağımsızlığın tanınmasını istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşebilmesi için Kosova'nın çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına yönelik sundukları tüzük taslağını kabul etmesi ve Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını fiilen tanıması gerektiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kosova ziyareti kapsamında başkent Priştine'de Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile görüştü.

Von der Leyen ve Osmani, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Von der Leyen, AB'nin bir parçası olarak 6 Batı Balkan ülkesiyle ortak bir geleceğe tamamen bağlı olduklarını söyledi.

Kosova'nın AB reformları konusunda istikrarlı bir ilerleme kaydettiğini belirten von der Leyen, "Bu nedenle, özellikle demokrasinizi güçlendirme konusundaki sıkı çalışmanız ve çabalarınız için tebrikler. Elbette yapılacak daha çok iş var. Bu yolda birlikte yürüyeceğimizin garantisini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sundukları büyüme planının, ülke ve bölge ekonomisini canlandırmasına, iyi iş imkanları yaratmasına ve AB yolunda ilerlemeye destek olacağına işaret eden von der Leyen, şöyle konuştu:

"Tüm bu ileriye dönük adımları ve başarıları ancak Kosova ve Sırbistan'ın ilişkilerini normalleştirmesiyle başarabiliriz. Her ikisinin de angaje olması, işbirliği yapması kesinlikle hayati önem taşıyor ve biz, (görüşmede) Kosova'nın geçen haftanın taslak bildirisi olan Sırp Belediyeler Birliğini kurma prosedürünü başlatabilmesi konusunu tartıştık. Sırbistan, (Kosova'nın) fiilen tanınmasını sağlamalıdır. Yarın Sırbistan'da bunu görüşeceğim."

Von der Leyen ayrıca Kosova vatandaşlarını 1 Ocak 2024'ten itibaren Şengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat etmeye başlamaları konusunda kutladı.

Cumhurbaşkanı Osmani ise von der Leyen ile Kosova'nın Avrupa pazarına entegrasyonunu öngören AB'nin Batı Balkanlara yönelik yeni büyüme planını görüştüklerini söyledi.

Görüşmede, AB'nin Kosova'ya uyguladığı cezai yaptırımların kaldırılmasının önemi ve gerekliliğini vurguladığını da belirten Osmani, "Kurumlarımız, geçen aylarda sadece gerilimi düşürme konusunda somut kararlılık göstermekle kalmadı, aynı zamanda müttefiklerle sürekli işbirliği ve koordinasyon konusunda da tam kararlılık gösterdi." diye konuştu.

Kosova'nın Avrupa-Atlantik kurumlarıyla tam entegrasyona hazır olduğunun altını çizen Osmani, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için AB ve NATO (üyeliği) sadece bir hedef değil, kurumlarımızın günlük eylemlerini sağlayan temel motivasyondur. Bunun kanıtı olarak halkımızın iradesi doğrultusunda Kosova Cumhuriyeti kurumları Aralık 2022'de AB üyeliğine resmen başvuruda bulundu. Bu bağlamda Sayın Başkan, yakın gelecekte aday ülke statüsüne kavuşmak için desteğinize güveniyoruz."

Osmani ayrıca AB liderlerince sunulan ülkede çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasıyla ilgili tüzük taslağını okuduğunu ve ülke yasalarıyla uyumu konusunda kararı Anayasa Mahkemesinin vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Von der Leyen, Kosova ziyareti kapsamında, Başbakan Albin Kurti ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Batı Balkanlar turuna sabah saatlerinde gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyareti ile başlayan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kosova'nın ardından Karadağ, Sırbistan ve Bosna-Hersek'i de ziyaret edecek.