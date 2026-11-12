AB dışişleri bakanları pazartesi Rus rafinerilerine yaptırım listelerini kabul edecek

Avrupa Komisyonu'nun Mali Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yaptığı açıklamada AB dışişleri bakanlarının gelecek pazartesi Rusya'nın petrol rafinerilerine ve gölge filosuna yönelik yeni yaptırım listelerini kabul etmeye hazırlandığını belirtirken, parlamentodaki tartışmalarda Rusya ve Ukrayna konusunda derin ayrılıklar yaşandı. Alman parlamenter Alexander Sell, "Rusya'ya yönelik yaptırımlar işe yarıyor ama kimin lehine? Rusya daha az değil, daha fazla petrol satıyor. Bu yapılanlar Rusya'ya değil, Avrupa'ya zarar veriyor. Rusya'ya karşı 22. yaptırım paketine değil, ciddi bir barış planına ihtiyacımız var" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda bu sabah Ukrayna'ya yönelik artan saldırılar karşısında Rusya'ya ilave Avrupa Birliği (AB) yaptırımları ve Rusya'nın savaşını finanse eden kaynakların kesilmesi konulu bir tartışma gerçekleştirildi. Oturumun açılışında konuşan Avrupa Komisyonu'nun Mali Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Maria Luis Albuquerque, AB'nin 16 Kasım'da Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletmeye hazırlandığını duyurdu.

Albuquerque, "AB dışişleri bakanları önümüzdeki pazartesi Rusya'nın petrol rafinerilerine ve gölge filosuna yönelik yeni yaptırım listelerini kabul etmeye hazırlanıyor. Bu, Rusya'nın saldırı savaşına imkan sağlayanların ve bu savaştan kazanç elde edenlerin kötü niyetli girişimlerini hedef alan yeni bir yaptırım dalgasıdır. Yaptırımlar işe yarıyor ve Moskova da bunu biliyor. Yaptırımlar, Rusya'yı savaşta kullanabileceği 1 trilyon euroyu aşkın kaynaktan mahrum bıraktı" dedi.

Albuquerque, AB'nin aynı zamanda Rusya'ya yönelik 22. yaptırım paketine ilişkin önerilerin hazırlıklarını tamamlamakta olduğunu duyurdu. AB kaynakları ise yeni paketin kasım sonuna kadar hazır olmasının beklendiğini açıkladı.

"Karadeniz'de hayatını kaybedenler Avrupalı olmadığı için bunları konuşmuyoruz"

Oturumda söz alan Romanyalı parlamenter Nicolae Tefanua, Rusya'nın saldırılarının Avrupa'da da can kayıplara yol açtığına dikkat çekti. Tefanua, "Karadeniz'de can kayıpları yaşandı ama hayatını kaybedenler Avrupalı olmadığı için bunları konuşmuyoruz" dedi.

Romanyalı siyasetçi, "Artık nitelikli çoğunlukla oylamaya geçilmeli. Bir ya da iki üyenin kararları engellediği bir sistem saçmalık. Böyle devam edemeyiz çünkü kimse bizi ciddiye almıyor. Vatandaşlarımızı koruyabilmek için ciddiye alınmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Ukrayna'ya para göndermek istemiyoruz"

Slovak parlamenter Milan Uhrik, "Bütün birikimlerimiz ve Avrupa vatandaşlarının alın teriyle kazandığı paralar Ukrayna'ya ve (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'e gönderiliyor. Ukrayna'ya para gönderilmesi, çiftçilerimize ve okullarımıza kaynak sağlanmasından neden daha önemli olsun?" dedi.

Uhrik, "AB'ye bunun için katılmadık. Ukrayna'ya milyarlarca euro ödemek için katılmadık. Almanya Başbakanı isterse kendisi ödeyebilir. Ama bizi buna zorlamaya hakkı yok. Yüz binlerce Avrupalı adına konuşuyorum. Ukrayna'ya para göndermek istemiyoruz, barış istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Slovak parlamenter Lucia Yar ise Rusya yanlısı açıklamalarda bulunmakla suçladığı parlamento üyelerine sert çıkarak, "Putin'in yalanlarını tekrarlamak isteyenlere söylüyorum; Moskova'ya gidin ve orada kalın" şeklinde haykırdı.

İtalyan parlamenter Alessandra Moretti, "Yeni yaptırımlar getirmek yerine mevcut yaptırımların etkili olduğundan emin olmamız gerekiyor" dedi.

"Yaptırımlarımız akıllıca tasarlanmalı"

Çek parlamenter Ondrej Knotek, "Yaptırımlarımız akıllıca tasarlanmalı. Doğal gaz konusunda ne yaptığımıza bakın. Doğal gaz ithal etmiyoruz ama amonyak ve üre gibi doğal gazdan üretilen ürünleri alıyoruz. Ham madde almayı bıraktık ama katma değeri daha yüksek ürünleri almaya devam ediyoruz. Yaptırımların bu ürünleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor" dedi.

Polonyalı parlamenter Malgorzata Gosiewska, "Rusya, Ukrayna'yı bombalamaya ve altyapıyı imha etmeye devam ederken Avrupa'dan Rusya'ya para akışı sürüyor. Avrupa'nın dayanışması nerede?" ifadelerini kullandı. Gosiewska, "Hem yeni yaptırımlara hem de mevcut yaptırımların daha etkili biçimde uygulanmasına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Rusya'ya karşı 22. yaptırım paketine değil, ciddi bir barış planına ihtiyacımız var"

Alman parlamenter Alexander Sell, parlamentoya "Rusya'ya yönelik yaptırımlar işe yarıyor ama kimin lehine?" sorusunu yöneltti. Sell, "Rusya daha az değil, daha fazla petrol satıyor. Artık Rusya'yla Avrupa yerine Hindistan, Türkiye ve Çin ticaret yapıyor. Bu yapılanlar Rusya'ya değil, Avrupa'ya zarar veriyor. Rusya'ya karşı 22. yaptırım paketine değil, ciddi bir barış planına ihtiyacımız var. Bu da ancak her iki tarafla konuşabilirsek mümkün olur" dedi.

Rum parlamenter Fidias Panayiotou, "Avrupa, bu savaşa son vermek için Ukrayna ve Rusya ile doğrudan görüşmeli. Çünkü bu savaş bizim kıtamızda yaşanıyor" ifadelerini kullandı. Açıklamaları sırasında başka bir parlamenter tarafından Rus propagandası yapmakla suçlanan Panayiotou, Avrupa'nın diplomaside yer almaması nedeniyle Zelenskiy'nin görüşmelerde Rusya ve ABD karşısında yalnız kaldığını söyledi.

Fransız parlamenter Jean-Marc Germain, "Savaş, toprak için yürütülen bir savaştan sivillere yönelik bir saldırı savaşına dönüştü. Abu Dabi'de ABD taraflarla görüşürken biz kenardan izliyoruz" ifadelerini kullandı. Germain, "Rusya'ya yönelik yaptırımları destekliyorum. Ancak yaptırımlara rağmen Avrupa menşeli bileşenler Rus füzelerinde hala nasıl bulunabiliyor? Yaptırımları ihlal edenler nasıl yargılanmaktan kurtulabiliyor?" dedi.

"Rusya savaş alanında kaybetmezse ekonomik olarak kaybedecek"

Letonyalı parlamenter Martins Stakis, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, sen bir katilsin ve Lahey seni bekliyor. (ABD Başkanı Donald) Trump, sen zaten Putin'in tarafındasın ve Avrupa senin pazarlık konusu yapabileceğin bir yer değil. Avrupa bizim ve kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez, ne Moskova ne de Washington" ifadelerini kullandı. Stakis, "Savaş suçlularıyla hiçbir şekilde müzakere edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Rusya bu savaşı kaybedecek. Savaş alanında kaybetmezse ekonomik olarak kaybedecek. Bizim yapmamız gereken Ukrayna'ya yardım etmek" şeklinde konuştu.

"Trump'ın temsilcileri barış sağlamaktan çok nasıl daha fazla para kazanabileceklerine odaklanıyor"

Hollandalı parlamenter Reinier van Lanschot, "Ukrayna için barış müzakereleri yürütülürken biz masada bile değiliz. Şartları Putin belirliyor ve Trump'ın temsilcileri barış sağlamaktan çok nasıl daha fazla para kazanabileceklerine odaklanıyor. Avrupalılar birleşip tek sesle konuşmadıkça seslerini asla duyuramayacak. Bedelini ise Ukraynalılar ve Avrupalılar ödeyecek" dedi.

Van Lanschot, "Zelenskiy de bizden acele etmemizi ve bir temsilci seçmemizi istedi. ABD'yi yolsuzluğa bulaşmış iş insanları, Rusya'yı da savaş suçluları temsil ediyorsa biz de birilerine yetki verebiliriz. Kim olursa olsun. Liderler toplantı salonuna girmeli ve birini seçmeden dışarı çıkmamalı" şeklinde konuştu.

"AP'nin bile Rus gazıyla ısındığı günler tarihe karışmalı"

Litvanyalı parlamenter Petras Austrevicius, "Rusya, 2027'de devlet bütçesinin yüzde 44'ünü savaşa ayıracak. Bu, saldırgan tarafın Ukrayna'ya karşı saldırı savaşını ve Avrupa'ya yönelik terör operasyonlarını sürdüreceğini teyit ediyor. Avrupa Parlamentosunun bile Rus gazıyla ısındığı bir dönem vardı. Ama artık o günler tarihe karışmalı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı