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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yapılan törenlerde çelenkler Atatürk Anıtları'na sunuldu.