Yeni yasama yılı başladı

TBMM, 3 aylık aranın ardından mesaisine yeniden başladı.

TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

Şentop'un sunuş konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın eşliğinde Genel Kurul Salonu'na geldi.

Genel Kurulda bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. Erdoğan, bu sırada bir süre ayakta alkışlandı.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta karşıladı.

Liderlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP Eş Genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan salonda hazır bulundu.

Genel Kurul toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Toplantıyı, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, eski TBMM başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek ile yabancı misyon temsilcileri de izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulundaki konuşmasının ardından, salondan alkışlarla uğurlandı.

Şentop, Erdoğan'ın konuşmasını tamamlamasından sonra birleşimi, 4 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrılmadan önce TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette MHP Genel Başkanı Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar ile de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Meclis'ten ayrılışına Şentop, Bahçeli ve Destici de eşlik etti.