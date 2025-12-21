2026 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Demokratik standartların yükseltilmesi amacıyla hak ve özgürlükleri öne çıkaran, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletimizin beklentilerine uygun yeni bir anayasayla Türkiye'yi ayak bağlarından tümüyle kurtarmalıyız." dedi.

2026 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde MHP Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu, bütçenin tümü üzerinde MHP adına söz aldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile siyasi istikrara ve öz güvene kavuştuğunu söyledi.

Türkiye'nin, yeni yönetim sistemiyle diplomasiden ekonomiye, enerjiden savunma sanayisine, sağlıktan kültüre, terörle mücadeleden egemenlik çıkarlarını müdafaaya kadar her alanda göz doldurduğunu dile getiren Kalaycı, çok yönlü ve insani dış politika anlayışıyla bölgesel gelişmelerin belirleyicisi ve küresel düzeyde etkili aktör konumuna geldiğini belirtti.

Türkiye'nin, Filistin halkının haklarını korumak, İsrail'in soykırım saldırılarını durdurmak ve uluslararası camianın harekete geçmesini sağlamak için aktif diplomatik çaba gösterdiğine dikkati çeken Kalaycı, "Türk askerinin Gazze'de oluşturulacak barış gücü içinde yer alma önerisi İsrail'i korkutmuş, Filistinlilerde büyük umut ve heyecan oluşturmuştur. Türk beklenendir, Türk özlenendir, Türk adalet, merhamet ve barışın timsalidir." dedi.

Esnaf ve sanatkarların toplumun ve ekonominin istikrar unsuru ve orta direği olduğunu dile getiren Kalaycı, esnafı korumak ve rekabet gücünü artırmak için perakende sektörüne yönelik düzenlemenin yapılmasını, AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmalarının kurallara bağlanmasını ve pazar günleri kapalı olmalarının sağlanmasını istedi.

Kalaycı, esnafın vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına dair taleplerinin de dikkate alınmasını istedi.

"Organize yolsuzluk şebekelerinden mutlaka hesap sorulmalı"

Ahlaki kirlilik ve yozlaşmanın yaygınlık kazandığını ifade eden Kalaycı, Türkiye'de "yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ayyuka çıktığını" söyledi.

Kalaycı, "Yolsuzluk bataklığını kurutmak, mutlak bir zorunluluktur. Herkes, ahlaki sorumlulukla elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin helal rızkını çalan hortumculardan, organize yolsuzluk şebekelerinden mutlaka hesap sorulmalıdır. Yolsuzluk cezaları ağırlaştırılmalı, caydırıcılığı sağlanmalıdır." diye konuştu.

Siyasi partilerin ve siyasetçilerin gelir kaynaklarının, seçim harcamalarının etkin biçimde denetlenmesini ve kamuoyunun bilgisine sunulmasını isteyen Kalaycı, milletvekillerinin yapamayacakları işlerin kapsamının genişletilmesini, milletvekilliği dışında elde edilen gelirlerin beyan edilmesini istedi.

Kalaycı, milletvekili dokunulmazlığının, kamu vicdanının onaylayacağı makul esaslara bağlanmasını da talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin doğasına uygun, ihtiyaç duyulan anayasal ve yasal değişikliklerin yapılması gerektiğini ifade eden Kalaycı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokratik standartların yükseltilmesi amacıyla hak ve özgürlükleri öne çıkaran, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletimizin beklentilerine uygun yeni bir anayasayla Türkiye'yi ayak bağlarından tümüyle kurtarmalıyız. Meclis İçtüzüğü, yenilikçi bir anlayışla düzenlenmeli, Meclisin ve siyasetin itibarına da zarar veren kısır tartışmalara ve zaman kayıplarına artık son verilmeli, yasama kalitesi sağlanmalıdır. Siyasi Partiler Kanunu ve seçim kanunlarını yeniden düzenlemeli ve siyasi etik kanununu çıkarmalıyız."

"Moral ve motivasyon kaybına uğradıklarını dile getirmek zorundayız"

Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen önergeyle 2026 yılı bütçe kanunu teklifine 375 sayılı KHK'ye ekli ilgili cetvelde yer alan kariyer meslek kadrolarında bulunanlar ve mali hakları mevzuatı uyarınca ilgili cetvelde yer alan kadrolar esas veya emsal alınarak belirlenenler ile bazı yöneticilerin mali haklarına yönelik düzenlemenin eklendiğini fakat bu hükmün Genel Kurulda önergeyle geri çekildiğini hatırlattı.

Kariyer personelinin büyük hayal kırıklığı yaşadığını, moral ve motivasyon kaybına uğradığını dile getiren Kalaycı, "Zaten özlük haklarındaki ciddi gerilemeye bağlı olarak mesleki itibarlarını önemli ölçüde kaybeden kariyer uzman ve denetim elemanlarının kamudan ayrılmaları nedeniyle birçok bakanlık ve kurumumuz büyük sıkıntı çekmektedir. Bu sıkıntının daha da büyüyeceği mutlaka görülmelidir. MHP olarak tüm kariyer meslek mensupları özlük haklarının zaman geçirilmeden iyileştirilmesi gerektiği görüşündeyiz. Kariyer personelinin merkez-taşra diye ayrılmasını da doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarının aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta bütçe imkanları çerçevesinde ilave refah payı verilmesinin uygun olacağını vurgulayan Kalaycı, ayrıca birinci dereceye gelen memurlara 3600 ek gösterge verileceğine inandıklarını söyledi.

Asgari ücrete değinen Kalaycı,"MHP olarak 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulacağına inanıyoruz." dedi.

Mustafa Kalaycı, emekli aylığı bağlama sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını da teşvik edecek şekilde aylık bağlama oranlarının artırılmasını ve güncelleme katsayısının belirlenmesinde büyümeden tam pay verilmesini gerekli gördüklerini vurguladı.

Kalaycı, MHP olarak emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışta ilave refah payı verilmesi ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin kademeli şekilde giderilmesi görüşünde olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin milli birlik ve kardeşliğin tahkim olduğu barış ve huzurun kalıcılaşacağı döneme girdiğini belirten Kalaycı, "Terörsüz Türkiye, devlet politikasına dönüşen milli ve tarihi bir hedeftir. Bazı provokasyonların varlığına, iç ve dış kaynaklı sabote etme girişimlerine, bazı kara propaganda, istismar ve iftiralara rağmen aşama aşama sonuca doğru gidilmektedir." şeklinde konuştu.

"Ayrıyı, gayrıyı bir kenara bırakıp hep birlikte Türkiye olacağız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da bugün yaşanan birçok sorunun temelinde ahlaki kirlilik ve yozlaşmanın yaygınlık kazanmasının bulunduğunu söyledi.

Bu durumun, devlet ve toplum hayatında ahlak ve kalitenin tesisinin önemini gösterdiğini ifade eden Aksu, şunları kaydetti:

"Kültürel ve ahlaki erozyonun önlenmesi için milli değerlerin yozlaşmasına ve medeniyet telakkisinin kaybolmasına izin verilmemeli, feragat ve fedakarlığın, dürüstlük, ahlak ve adaletin, devlet malına sahip çıkmanın erdemi çocuklarımıza öğretilmelidir. Yozlaşma ve yolsuzluklarla kararlı mücadeleyi kurumlara güven ve demokrasinin sağlıklı işlemesi bakımından hayati önemde görüyoruz."

Aksu, kamu çalışanlarının tamamını kapsayan, statü, ünvan veya kuruma bağlı ücret adaletsizliğini gideren, hakkaniyete uygun personel rejimi düzenlemesine ihtiyaç bulunduğunu belirterek, bu şekilde çalışma barışının ve verimliliğin artırılabileceğini dile getirdi.

2026 yılı asgari ücret görüşmelerinin başladığını hatırlatan Aksu, "2026 yılı asgari ücret görüşmelerinin, üretimin devamlılığının, emeğin, alın terinin ve geçim şartlarının dikkate alındığı bir mutabakatla sonuçlanmasını temenni ediyoruz." dedi.

Herkesin mali gücüne göre vergi ödediği, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alındığı adaletli vergi sisteminin tesisini öngördüklerini ifade eden Aksu, bu amaçla başlatılan reform çabalarını kıymetli bulduklarını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Aksu, "Terörsüz Türkiye" girişimiyle sağlanan huzur, güçlenen demokrasi ve öngörülebilirliğin ekonomik istikrarın da teminatı olacağına inandıklarını vurguladı.

Aksu, "Terörsüz Türkiye vizyonuyla on yıllardır terörün demokrasi üzerindeki yıkıcı etkisini ortadan kaldırarak muasır medeniyet ülküsünün en önemli gereklerinden olan demokratik hukuk devleti ilkesini daha da güçlendireceğiz. Ayrıyı, gayrıyı bir kenara bırakıp hep birlikte Türkiye olacağız. Milli birliği, milli kimliği ve milli devleti koruyacak, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatacağız." değerlendirmesinde bulundu.