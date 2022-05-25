19 izinlerinin düzenlemesi, Bankacılık Kanun Teklifi'ne eklenecek - Haberler

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, TBMM Genel Kurulu'nda, 1 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 izinlerinin, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasıyla ilgili düzenlemeyi Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ekleyeceklerini açıkladı.

?TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Grup başkan vekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskılara değinerek, bu konuda hükümetin tutumunu eleştirdi. MHP Grup Başkan Vekili Muhammet Levent Bülbül, Suriye'nin kuzeyinde yapılması öngörülen operasyona ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'in, açıklamalarına tepki gösterdi.

Bankacılık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine kaldığı yerden devam ediliyor.