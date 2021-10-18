Son Dakika | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa, Afrika'yı sömürge kıtası olarak kullandı.
Son dakika politika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fransa, Afrika'yı sömürge kıtası olarak kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Fransa, Afrika'yı sömürge kıtası olarak kullandı. Yüz binlerce insan burada öldürüldü. Başta Cezayir olmak üzere, Ruanda olmak üzere bu insanlar öldürüldüklerinde kimsenin sesi çıktı mı? Zalim bir yapı, bu adil olmayan yapı zulmüne devam etmiştir" dedi. - LUANDA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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