Başkan Büyükgöz, Yenikent ve Cumhuriyet'i dinledi

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Halk Meclisi toplantıları kapsamında Yenikent ve Cumhuriyet mahallesi sakinlerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yenikent ve Cumhuriyet mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Halk Meclisi toplantılarına kapsamında vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz, belediye çalışmaları ve hizmetlerine ilişkin de sunum gerçekleştirdi. Belediye çalışmaları hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Büyükgöz, "Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelerek sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

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